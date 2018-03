Oberderdingen: 55-Jähriger stirbt in Baugrube

Bei Bauarbeiten in Oberderdingen ist am Montag ein 55-jähriger Mann zu Tode gekommen. Wie das Kriminalkommissariats Bruchsal bisher festgestellt hat, befand er sich gegen 12.10 Uhr in einer 3,5 Meter tiefen Baugrube, als das Erdreich einstürzte und ihn unter sich begrub.

Trotz sofortiger Bergung waren die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen eines Rettungsteams vergebens geblieben. Der aus Bosnien stammende Mann verstarb noch am Unglückort. Zur Betreuung seiner Kollegen mussten Notfallseelsorger hinzugezogen worden.

Obduktion nach Unglück in Oberderdingen

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an. Auch ein Vertreter der Berufsgenossenschaft war vor Ort. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen. Die Baustelle in der Höhenburgstraße ist Teil der Erweiterung des Gewerbegebiets.