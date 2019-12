Orkan Lothar hat vor 20 Jahren auch in Bretten für viele Schäden gesorgt

Anzeige

Vor 20 Jahren sorgte Sturm Lothar für immense Schäden in der Region. Auch die Stadt Bretten war betroffen. Besonders im Stadtwald wurden viele Bäume entwurzelt. Im Ortskern wurden zahlreiche Dächer abgedeckt. Die Schäden gingen in die Millionenhöhe.

Schäden in Millionenhöhe hat Sturm Lothar am zweiten Weihnachtsfeiertag vor genau 20 Jahren auch in Bretten verursacht. Das Unwetter rief aber auch schmerzlich ins Bewusstsein, wie verwundbar die solideste Infrastruktur ist und wie ohnmächtig die Menschen im zumeist ruhigen Südwesten entfesselten Naturgewalten ausgeliefert sein können. Am schlimmsten wütete das Orkantief im Brettener Stadtwald.

Rund 25 000 Festmeter Holz riss der Sturm seinerzeit aus dem Boden oder von den Bäumen. Der jährlich geplante Einschlag betrug damals lediglich 16 000 Festmeter. Neun Jahre zuvor hatte Sturmtief Wiebke zwar doppelt so viele Bäume entwurzelt, der Schaden, den Lothar angerichtet hatte, sei aber deutlich größer und ging in Millionenhöhe, bekundete der damalige Forstamtsleiter Gerhard Mayer. Der Wald wurde gesperrt, weil Lebensgefahr durch abgeknickte Äste und vom Umsturz bedrohte Bäume bestand.

Große Schäden am Dach des Melanchthon-Gymnasiums

Gleiches galt auch für den Brettener Friedhof, was unvernünftige oder unbedarfte Zeitgenossen nicht davon abhielt, dort spazieren zu gehen, manche sogar mit Kinderwagen. In der Stadt hatte es die größeren Dächer im Ortskern hart getroffen. Die schwersten Schäden trugen die Dächer des Melanchthon-Gymnasiums, der Laurentiuskirche, der Hebelschule und des Melanchthonhauses davon. Dort riss der Wind große Löcher in die Dachflächen, blies Ziegel davon und brach Eternitplatten und Dachbalken auseinander.

Auch viele Privathäuser waren in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise gab es weder Verletzte noch Todesopfer zu beklagen, was bei der Wucht des Sturms keineswegs selbstverständlich war. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, so die Bilanz von Brettens damaligem Oberbürgermeister Paul Metzger. Überall ging es am Tag darauf ans Aufräumen. Feuerwehr, Polizei, Baubetriebshof und Technisches Hilfswerk hatten alle Hände voll zu tun, die gröbsten Schäden zu beseitigen.

Die Mitarbeiter der Feuerwehr, der Straßenmeisterei und des Bauhofs waren ausgerückt, um die Straßen wieder frei zu bekommen, die durch umgestürzte Bäume und abgerissene Äste blockiert waren. Verschiedene Bundes- und Landesstraßen waren davon betroffen.

30 Mann des Bauhofs im Einsatz

In der Brettener Wilhelmstraße hatte der Orkan einen Baum quer über den Bach geworfen, ein anderer Baum in Ruit war mittendurch gespalten worden und musste gefällt werden. Bauhofschef Siegfried Floh schickte einen Einsatztrupp aus 30 Mann zu einer umfassenden Baumschau los: Sie sollten die Schäden begutachten und Gefahrenstellen beseitigen. Einige seiner Leute mussten gar ihren Weihnachtsurlaub vorzeitig abbrechen, um Katastrophenhilfe zu leisten.

Mehrere Ortsteile ohne Strom

Die Stadtwerke waren intensiv damit beschäftigt, zerstörte Stromleitungen zu reparieren. Einige Straßenzüge in Sprantal und in Flehingen hatten unmittelbar nach dem Sturm keinen Strom, die Haushalte saßen im Dunkeln. Über einige Stunden rollte auch auf der Schiene nichts mehr, der Sturm hatte auch den Stadtbahnverkehr lahmgelegt.