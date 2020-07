Positives Fazit zu virtuellem Peter- und Paul-Fest: Mehr als nur Schadensbegrenzung

Anzeige

„Bretten ohne Peter und Paul? Das geht gar nicht!“: So dachten sicherlich viele Brettener dieses Jahr. Und auch Leo Vogt mochte es nicht akzeptieren, dass Corona dem Markenzeichen der Melanchthonstadt den Garaus macht. Schon von seiner Großmutter sei er mit dem Peter-und-Paul-Virus infiziert worden, erinnert sich der Leiter der Garküche.

Von unserem Mitarbeiter Arnd Waidelich

Im Kampf mit dem aktuellen Virus wollte er nicht bedingungslos kapitulieren. Zusammen mit Günter Frank und anderen Mitstreitern entwickelte er das Konzept für ein virtuelles Peter-und-Paul-Fest.

Schauplatz war die Vogtsche Garküche unterhalb des Amtsgerichts. Das Ganze natürlich unter strenger Beachtung der Corona-Verordnungen des Landes. Mehr als 20 Teilnehmer durften sich in der Garküche nicht versammeln. Am Eingang mussten alle Adressen angegeben, die notwendigen Abstände eingehalten werden. Der respektable Wind sorgte andererseits dafür, dass nicht nur so mancher Live-Ton verweht wurde, sondern sicherlich auch etwaige Coronaviren weggeblasen wurden.

96 Stunden auf einem Youtube-Stream übertragen

Insgesamt 96 Stunden lang wurde das digitale Ereignis auf einem Youtube-Stream übertragen. Nicht alles live selbstverständlich und ergänzt aus einem schier unerschöpflichen Fundus mit Aufzeichnungen aus der Vergangenheit des Peter-und-Paul-Festes. Es ist andererseits nicht zum ersten Mal, dass sich die Vereinigung Alt Brettheim (VAB) der digitalen Medien bedient.

Schon 2019 habe man über 180.000 Zugriffe bei Facebook registriert, berichtete VAB-Marketingchef Gerhard Francku. In diesem Jahr rechnet er mit hunderttausend Zugriffen. Technischer Rückhalt war der Medienfachmann Fabian Schäfer, selbst schon jahrelang bei den Paravicinis engagiert.

Mehr zum Thema: Peter-und-Paul-Fest in Bretten ist virtuell gestartet

Einer der Höhepunkte war die „Erste Peter-und-Paul-Talkrunde“. Die Protagonisten des Festes gaben darin Auskunft über ihre Gefühlslage und ihre Einschätzung der Alternative, „die mit heißer Nadel gestrickt wurde“ wie Moderator Thomas Lindemann bekannte: „Wir haben die Herausforderungen als Chance genutzt, vieles was an Filmmaterial vorhanden war, zu digitalisieren und jetzt präsentieren zu können.“ Mit der Resonanz der ersten Beiträge war er mehr als zufrieden. Schon für die erste Übertragung hatten sich 280 Abonnenten angemeldet. Diese Zahl hatte sich über Nacht auf 560 verdoppelt.

Für Lindemann steht damit fest, dass dieses Experiment sich nicht auf das Jahr 2020 beschränken wird, „dass wir diese tolle Möglichkeit auch bei den nächsten Festen nutzen werden“. Der bisherige Verlauf zeige, dass die digitale Form zwar keinen Ersatz darstellen könne, andererseits aber mehr als nur Schadensbegrenzung sei.

In der gegenwärtigen Lage tun uns die Einsparungen gut, das ich gebe zu. Thomas Lindemann, Moderator

So sah das auch Stadtvogt Peter Dick und lobte die tolle Arbeit und Organisation, die hinter dieser Alternative stecke. Das könne aber nicht verhindern, dass er in diesen Tagen traurig sei und mit einem komischen Gefühl durch die Stadt gehe. Bei idealem Festwetter empfinde er die extreme Verkürzung besonders stark. Das Wort „Tragödie“ wollte Sibylle Elskamp zwar nicht in den Mund nehme, sie sei aber sehr deprimiert. So etwas wolle sie 2021 nicht noch einmal erleben. Sie glaube ganz fest an 2021 und gehe an dessen Planung, sagte die Stadträtin.

Auch interessant: Brand am Brettener Marktplatz: Bewohner soll Feuer gelegt haben

Ein schmerzlicher Verlust war es auch für Oberbürgermeister Martin Wolff. Auf Nachfrage von Thomas Lindemann gestand er: „In der gegenwärtigen Lage tun uns die Einsparungen gut, das ich gebe zu.“ Von einer finanziellen Entlastung konnte VAB-Schatzmeister Jürgen Bischoff berichten. Große Solidarität mit Peter und Paul zeige sich darin, dass von 1.000 ausgegebenen Eintrittsbändeln nur ein einziger zurückgegeben worden sei.

Konsens bei allen Teilnehmern war das Lob über die aus dem Boden gestampfte Alternative. BNN-Redaktionleiter Christoph Bindschädel verwies auf „die riesengroße Strahlkraft, die das Peter-und-Paul-Fest bis in meine Heimat Unteröwisheim hat.“ Trotz des Ausfalls sei das Fest in den BNN dennoch stetig präsent.

Am Abend gab es einen zünftigen Abschluss. Leo Vogt zeigte Schritt für Schritt die Herstellung des originalen Brettener Rahm-Flecks. Nur ein erlesener Kreis durfte in der Garküche das Original genießen, doch die Zuschauer konnten sich immerhin aus dem Youtube-Kanal das Rezept downloaden und sich zu Hause daran selbst versuchen.

Mehr zum Thema: Brettener Peter-und-Paul-Fest findet wegen Corona virtuell statt