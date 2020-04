Sängerin Caro Trischler aus Bretten präsentiert „North e Sul“

Anzeige

Einem breiten Publikum ist Caro Trischler seit 2013 bekannt, als die damals 17-Jährige an der dritten Staffel der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ teilnahm und das Halbfinale erreichte. Nun hat die Musikerin aus Bretten, die mittlerweile in Mainz lebt, ihr erstes Album veröffentlicht. Wegen der Corona-Pandemie findet der Release von „North e Sul“ allerdings erst im Sommer oder im Herbst statt, die CD ist aber bereits online erhältlich.

Im Gespräch mit den BNN blickt die Caro Trischler auf ihre Zeit bei „The Voice of Germany“ zurück und spricht über die Arbeit am neuen Album, ihre Musik und Zukunftspläne.

Bei der dritten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ sind Sie 2013 als 17-Jährige bis ins Halbfinale gekommen. Wie hat sich ihr musikalisches Leben dadurch und seitdem verändert?

Trischler: „The Voice“ war ein prima Start für mich, ich war sehr jung und habe danach entschieden, Musik zu studieren und Sängerin werden zu wollen. Insofern hat mich die Show auf einen guten Weg gebracht. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her und natürlich habe ich mich persönlich und musikalisch weiterentwickelt. Es kamen neue Einflüsse – Soul, Jazz und auch brasilianische Musik – dazu.

Sie waren damals im Team von The BossHoss. Wir war die Zusammenarbeit mit den beiden Country-Cowboys? Was haben Sie von Alec Völkel und Sascha Vollmer gelernt?

Trischler: Die beiden waren sehr lieb und haben sich super um ihr Team gekümmert. Hauptsächlich haben sie versucht, mich zu beruhigen und mich von den gefühlt zehn Kameras, die vor mir standen, abzulenken. Sie haben mir über ihren musikalischen Werdegang und über ihre Erfahrungen im Musikgeschäft erzählt.

Haben Sie noch Kontakt zu The BossHoss oder hat sich das recht schnell im Sand verlaufen?

Trischler: Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Die Show ist jetzt sieben Jahre her, wir haben keinen ständigen Kontakt. Zu anderen Leuten von damals habe ich aber noch enge Beziehungen.

In den vergangenen zwei Jahren haben Sie an Ihrem Debütalbum gearbeitet. Was erwartet die Menschen bei „North e Sul“?

Trischler: Auf „North e Sul“ sind meine Lieblingsstücke, von denen mich manche schon seit zehn Jahren begleiten. Aber es sind auch Songs darauf, die ich erst während des Jazzstudiums kennengelernt habe. „North e Sul“, wie der Titel schon andeutet, ist eine musikalische Reise von Nord- nach Südamerika. Es sind Jazz-, Soul- und Country-Songs von zum Beispiel Harry Nilsson oder der Tedeschi Trucks Band, die auf brasilianische Stücke von Elis Regina und Antonio Carlos Jobim treffen. Es war mir wichtig, dass die Songs nahbar und intim bleiben, deshalb ist die Besetzung im Duo, Trio und Quartett eher klein gehalten.

Wie würden Sie generell Ihre Musik und Ihren eigenen Musikstil beschreiben?

Trischler: Genau so. Ich mag warmen und souligen Stimmsound, aber auch erzählende und tiefgründige Singer-Songwriter-Texte. In brasilianische Musik habe ich mich bei einem Konzert von vor drei Jahren schockverliebt und musste mich einfach der Sprache und Musik widmen.



Sie sind eine Brettenerin, leben aber in Mainz. Was verschlägt eine badische Musikerin in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz?

Trischler: Ganz einfach: das Jazzstudium. Als „The Voice“ vorbei war, habe ich mich an der Mainzer Hochschule für Musik beworben und wurde glücklicherweise direkt genommen. Seit 2014 lebe ich in Mainz, mir gefällt es da und ich will erst mal nicht weg, da die meisten meiner Projekte im Raum Mainz/Frankfurt stattfinden. Ich habe Leute um mich, mit denen ich sehr gerne Musik mache: meinen Pianisten und Produzenten Ulf Kleiner, meine Bandkollegen Jean-Philippe Wadle am Bass und Max Jentzen am Schlagzeug.

Wann kann man Caro Trischler denn mal in Bretten auf der Bühne erleben?

Trischler: Das wüsste ich selbst sehr gerne. Es hängt natürlich davon ab, wann wieder Veranstaltungen stattfinden können. Ich würde gern so bald es geht auch in Bretten ein Release-Konzert geben, aber die Veranstalter können gerade genauso wenig planen wie wir Musiker.

Was sind die nächsten Projekte, die Sie in den kommenden Wochen und Monaten geplant haben beziehungsweise die Sie angehen wollen?

Trischler: Im Moment kann ich leider wegen der Corona-Krise wenig planen. Ich singe noch in anderen Bands, zum Beispiel beim „Ali Neander Organ Quartett“ und bei „Julian Camargo“ – und deren CD-Veröffentlichungen können hoffentlich auch noch dieses Jahr stattfinden. Wegen der Absage aller Release-Konzerte findet der Online-Release meiner CD erst im Sommer oder Herbst statt, wenn wir wieder live spielen können. Ich habe mich aber dafür entschieden, die CD jetzt vorab schon über meine Website zu verkaufen. Insofern verschicke ich gerade Päckchen und bereite meine nächste Platte vor.