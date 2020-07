Schüler verkaufen in Sulzfeld eigenen Wein namens „Streberrebe“

Anzeige

Der Weinbau hat in Sulzfeld Tradition. Das ortsansässige Weingut Burg Ravensburg etwa existiert bereits seit dem Jahr 1251. Der Wein und die Gemeinde Sulzfeld gehören einfach zusammen. Umso passender, dass Weinbau auch auf dem Stundenplan der Schülerinnen und Schüler der Blanc-und-Fischer-Schule (BFS) steht.

Von unserem Mitarbeiter Florian Ertl

Innerhalb eines einjährigen Schulprojekts konnten die Schülerinnen und Schüler alles über das bedeutende Geschichts- und Kulturgut Wein erfahren, am Anbau, sowie der Produktion ihres eigenen Weins arbeiten und diesen vermarkten.

Zum Abschluss des Projekts stand am Samstag dann der Verkauf des eigenen Weins an.

Die von den Jung-Winzern getaufte „Streberrebe“ gab es zwischen 10 und 12 Uhr vor dem Sulzfelder Rewe-Markt zu kaufen. Alle am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler waren mit ihren Lehrern und dem Rektor Andreas Schey vor Ort um den schuleigenen Tropfen anzubieten. Der Stand weckte das Interesse vieler Sulzfelder, die eine kleine Weinprobe verkosteten oder gleich einige Flaschen der „Streberrebe“ mitnahmen. Auch Sulzfelds Bürgermeisterin Sarina Pfründer kam kurz vorbei.

Lob für Qualität der „Streberrebe“

Nach weniger als einer Stunde hatten bereits 80 Flaschen den Besitzer gewechselt. Lehrer Christian Dick führte diesen Erfolg auf die besonderen Weinreben zurück. „Das Weingut Heitlinger hatte uns für den Projekt-Wein einen Hang mit Reben des Qualitätsweins Dicker Franz zu Verfügung gestellt. Unsere „Streberrebe“ ist also praktisch der kleine Bruder vom Dicken Franz“, erklärte Dick.

Die beiden Weine würden sich lediglich in ihrer Reifedauer unterscheiden. Die „Streberrebe“ sei insgesamt vier Monate im Holzfass gereift. Schulleiter Schey zeigte sich erfreut über das Engagement seiner Schüler. „Die haben sich von Anfang an voll reingehängt und haben einfach etwas Großartiges geschaffen“, lobte er seine Schützlinge.

Zudem kündigte Schey an, dass das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Weingut Heitlinger, der Burg Ravensburg und der Druckerei Jahn, die die Etiketten für die Weinflaschen kostenlos gedruckt hatte, in den nächsten Jahren fortgesetzt werden würde.

Wein der Schüler wird wohl bald in Kürnbacher Restaurant angeboten

Das Schulprojekt kam vor allem bei den Schülerinnen und Schülern gut an. „Es war wirklich cool, an etwas so lange arbeiten zu dürfen. Es war manchmal zwar sehr anstrengend, vor allem bei der Weinlese, aber da musste man dann auch einfach mal durch“, berichtete eine Schülerin. Eine andere Schülerin empfand vor allem die Vermarktung des Weins interessant, die Gestaltung des Etiketts war ihr Highlight.

In den zwei Stunden vor dem Supermarkt konnten längst nicht alle Flaschen der „Streberrebe“ verkauft werden. Der Rest der insgesamt 1.050 Flaschen könnten aber schon bald im Kürnbacher Restaurant Weiß angeboten werden, stellte Lehrer Markus Zangenfein in Aussicht.