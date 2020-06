So sieht das Freibad Oberderdingen kurz vor Ende der Sanierung aus

Anzeige

Endspurt in Oberderdingen: Die Arbeiten für die Runderneuerung des Freibads gehen in die letzte Runde. Denn bis Ende Juli soll das Bad wieder in Betrieb gehen. Rund 6,5 Millionen Euro kostet die Sanierung des Bads, das noch aus dem Jahr 1956 stammt.

Es wuselt nur so von Gelb- und Orangewesten im Eingangsbereich des Oberderdinger Freibads. Dort wird gerade die Zufahrt in die Badstraße aufgefräst, geteert und platt-gewalzt. Auf dem Gehweg schleppen Arbeiter schwere Pflastersteine herbei, die sorgfältig ins vorbereitete Rieselbett eingesetzt werden.

In der Fahrbahn liegt das Granitpflaster bereits, im gleichen Design übrigens wie auch die Flächen im Gehwegbereich und im Freibad gestaltet sind.

Sitzgelegenheiten und Fahrradständer im Eingangsbereich

„Bei diesem Baum werden Sitzbänke installiert, ebenso gegenüber dem Eingang, denn das ist der Abholbereich“, informiert Angelika Schucker, die Leiterin des Oberderdinger Bauamts und zeigt auf den Bereich unmittelbar neben dem Eingang.

Mehr als 50 Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder werden an der als Spielstraße ausgestalteten Badstraße installiert, die am Ende zum Park hin in einem Wendehammer endet.

Die Runderneuerung des Oberderdinger Freibads geht in den Endspurt. Überall sind die Handwerker zugange, es wird gebohrt, gerüttelt, geschraubt und geschrubbt. Bauleiter Ralph Buseck vom Ludwigsburger Büro Knecht hat ein waches Auge auf sämtliche Hoch- und Tiefbaugewerke.

Ich würde das Badewasser bedenkenlos trinken. Johannes Ollmann, Planer der Wassertechnik

In den großen Edelstahlbecken laufen die letzten Reinigungsarbeiten, dann folgt die Spülung der Rohrleitungen. „In der kommenden Woche beginnt die Beckenfüllung, die einige Tage in Anspruch nimmt“, berichtet Johannes Ollmann, vom Heilbronner Büro Protec-Ingenieure, das für die Becken und die Badewassertechnik zuständig ist.

Für die künftige Wasserqualität legt er die Hand ins Feuer: „Ich würde dieses Wasser bedenkenlos trinken, selbst wenn vor jemand reingepinkelt hat“, sagt er.

Strammer Zeitplan ist Herausforderung für Arbeiter

„Es ist schon eine großartige Sache, wenn man bei so einem Projekt dabei sein kann“, bekundet Bauamtschefin Schucker sichtlich begeistert. Immerhin nimmt die Gemeinde Oberderdingen rund 6,5 Millionen Euro (Stand Juli 2019) in die Hand, um das marode Bad, das 1956 gebaut wurde, auf Vordermann zu bringen.

Der stramme Zeitplan sei die eine große Herausforderung der Baderneuerung, die Gründung des Fundaments mit 160 Bohrpfählen, die acht bis zwölf Meter in den Boden eingelassen wurden, war die zweite.

Auf dem Dach des Umkleidegebäudes wird derweil die Solartechnik installiert, die in den Becken für eine durchschnittliche Wassertemperatur von 24 Grad sorgt. Im Technikraum sind die Filteranlagen für die Wasserbecken bereits eingebaut. Die Firma Steinbach aus Zaisenhausen ist dort mit der Elektromontage beschäftigt.

Freies WLAN für Badebesucher

Selbstredend wird im Bad modernste Technik verbaut. „Wir haben einen 100-DSL-Breitbandanschluss und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die wir für das Kassensystem und die Telefonanlage nutzen“, erklärt Bernd Stromenger, einer der EDV-Spezialisten der Gemeinde. Und auch die Fernwartung der technischen Anlagen läuft über diese Leitungen.

Über zwei Außenantennen wird das Bad mit freiem WLAN versorgt. In zwei Wochen werden die Masten geliefert, über die die Beleuchtung und Beschallung der Anlage erfolgen soll. Denn im Sommer soll das Badevergnügen auch mit nächtlicher Beleuchtung möglich sein.