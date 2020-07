Sorge vor Ansteckung: Run auf Notfallpraxis in Bretten bleibt aus

Anzeige

Corona ist für Ärzte und Pflegepersonal vielerorts eine große Herausforderung. Und doch gingen in der Notfallpraxis am Rechbergklinikum in Bretten die Patientenzahlen an den Wochenenden – verstärkt zu Beginn der Pandemie – zurück, teilt Joachim Leitz mit.

Man kann den Facharzt für Inneres und Notfallmedizin als Sprecher der niedergelassenen Ärzte in Bretten bezeichnen. Diese sichern die Versorgung außerhalb der Sprechzeiten in der Praxis am Klinikum für die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Die KV betreibt die notfallärztliche Praxis. Rund 60 Ärzte aus dem Großraum Bretten bieten hier ihre Dienste – meist zusätzlich – neben ihrer eigenen Praxistätigkeit an.

Diese KV-Praxis ist nicht mit der Ambulanz des Rechberg-Klinikums (RBK) zu verwechseln. Die KV ist mit ihrer notärztlichen Praxis Mieterin in den Klinikräumen, erläutert Alexander Tsongas, Sprecher der RBK. In die Klinik-Ambulanz kommen dagegen Menschen in der Regel, wenn eine Behandlung im Krankenhaus nötig ist, also Patienten, die der Hausarzt ans Krankenhaus verweisen würde.

Zu Pandemiebeginn nicht einmal halbe Patientenzahl

Auch der Kliniksprecher der RK-Holding, zu der auch das Brettener Krankenhaus gehört, kann bei der Notfallambulanz nicht von außergewöhnlichen Wartezeiten in Coronazeiten berichten. Die eher geringen Patientenzahlen führt er vor allem auf Sorge vor Ansteckung zurück. Für die notärztliche Praxis berichtet allerdings Joachim Leitz, dass dort 50 bis 70 Patientinnen und Patienten an einem normalen Wochenenddienst Hilfe suchten. Während des Pandemiebeginns waren es aber nur etwa 20 bis 30, sagt er. Aber, so Leitz, das Patientenaufkommen sei stets sehr unterschiedlich und kaum planbar.

In Bretten teilen sich beide – die notärztliche Praxis der niedergelassenen Medizinier und die Klinikambulanz – seit dem Klinikneubau in Bretten die Räume und einen Empfang. Das diene einer besseren Patientenversorgung, betonen Leitz wie Tsongas.

„Ideal wäre, wenn überall Notfallärztliche Versorgung und Ambulanz im oder zumindest am Krankenhaus wären“, so Tsongas. Denn das berge Vorteile: Patienten haben nur eine Anlaufstelle, anstelle von Zweifeln, wohin sie sich nachts oder am Wochenende wenden müssten. Und schon bei der Ankunft entscheide geschultes Personal nach dem Schweregrad über die Notwendigkeit einer Klinikbehandlung. Das entlaste die Klinikambulanz von Bagatellfällen, so Leitz.

Baden-Württemberg in Sachen Notfallversorgung gut aufgestellt

„Die Zusammenarbeit mit Klinikleitung und Mitarbeitern ist hervorragend“, so Leitz. Laut ihm ist Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich mit der Notfallversorgung „sehr gut aufgestellt“. Dazu trage auch die Klarheit bei, die verschiedene Notrufnummern geschaffen hätten. Bei lebensbedrohlichen Notfällen wähle man 112. Bei kleineren, nicht ganz akuten Notfällen rufe man die 116117 an. Hierüber sei der hausärztliche Bereitschaftsdienst erreichbar. Und die Nummer diene auch als Terminservicestelle.

Leitz ergänzt, dass die notärztliche Anlaufstelle keine Corona-Test-Abstriche macht. Herfür gibt es zentrale Abstrichstellen. Die nächstgelege für Brettener sei die am Fürst-Stirum-Klinikum in Bruchsal, falls der eigene Hausarzt Corona-Abstriche nicht anbieten sollte.