Stadt Bretten sagt Veranstaltungen wegen Coronavirus bis Ende März ab

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg – auch im Landkreis Karlsruhe – sagt die Stadt Bretten alle Veranstaltungen in den eigenen Räumlichkeiten bis zum 31. März ab. Das teilte die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Demnach müssen die Veranstaltung „Helge und das Udo“ an diesem Freitag im Bürgersaal des Alten Rathauses sowie der Ostermarkt am Wochenende ausfallen. Die Kosten für bereits erworbene Eintrittskarten würden erstattet.

Französischer Markt findet statt

Das Risiko von Freiluftveranstaltungen sei nach Angaben des Robert-Koch-Instituts anders zu bewerten. Deshalb könnten der Französische Markt, die Flohmärkte und die öffentliche Altstadtführung am Wochenende stattfinden.

Am Freitagmorgen hatte Oberbürgermeister Martin Wolff (parteilos) nach offiziellen Angaben eine Sitzung des Krisenstabs einberufen.

Der Krisenstab rät älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen, sorgfältig abzuwägen, an welchen öffentlichen Veranstaltungen sie teilnehmen.