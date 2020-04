Anzeige

Zoos und Tierparks in Baden-Württemberg sind wegen der Corona-Pandemie aktuell noch geschlossen. Das gilt natürlich auch für den Tierpark Bretten. Die Betreiber-Familie Willig hofft allerdings, dass sich dies bald ändert, schließlich will man das rund sechs Hektar große Areal schnellstmöglich öffnen.

Seit sechs Wochen gibt es bereits die Corona-Beschränkungen. Diese sind zwar in den vergangenen Tagen erstmals gelockert worden, doch keiner kann mit Gewissheit sagen, wie genau der Weg zurück in Richtung Normalität aussehen wird. Der Tierpark Bretten bildet da keine Ausnahme. Aber für die Betreiber-Familie Willig steht fest: Sobald es geht, wollen sie das rund sechs Hektar große Areal, das aktuell fast 400 Tiere beherbergt, wieder für den Publikumsverkehr öffnen.

Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen dürfen. Aber wir tun gerade alles dafür, dass wir auf den Tag X vorbereitet sind. Annika Willig, Tierpark-Besitzerin

„Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen dürfen. Aber wir tun gerade alles dafür, dass wir auf den Tag X vorbereitet sind und dann auch sofort loslegen können“, sagt Annika Willig. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jörg führt sie den vor 50 Jahren von Seniorchef Herbert Willig eröffneten Tierpark.

Große Hoffnung setzt die Betreiber-Familie auf die nächste Verhandlungsrunde der Bundesregierung mit den Länderchefs an diesem Donnerstag. Sollten dann weitere Lockerungen beschlossen werden, könnte eventuell auch der Brettener Tierpark demnächst wieder seine Pforten öffnen.

Freizeiteinrichtungen sollen möglichst bald wieder öffnen

„Ich würde es mir wünschen, dass der Tierpark baldmöglichst wieder öffnen kann – natürlich unter der Einhaltung der geltenden Regeln und Vorgaben“, betont Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff. Gleiches gilt auch für weitere Freizeiteinrichtungen wie die Badewelt und den Kletterwald. Familie Willig blickt fast sehnsüchtig nach Rheinland-Pfalz. Dort haben Zoos und Tierparks seit 20. April wieder geöffnet. „Warum soll das bei uns nicht auch möglich sein?“, fragt Annika Willig.

Auf dem weitläufigen Areal wäre es problemlos möglich, den geforderten Mindestabstand von zwei Metern zwischen den einzelnen Personen einzuhalten. Auch die Hygiene-Vorgaben werden erfüllt: Der Kassenbereich wird mit einem Spukschutz ausgerüstet. Zudem blieben die Tore auf dem Gelände weitestgehend offen. Alles solle so kontaktarm wie möglich ablaufen. Die wenigen Tür- und Torgriffe, die man sozusagen in Betrieb hat, könne man regelmäßig mit Desinfektionsmittel reinigen, sagt Annika Willig.

Zum Start nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern

Auch sei es überhaupt kein Problem, dass man jeweils nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern auf das Gelände lässt. An schönen Sonntagen im Frühling und im Frühsommer kommen gut und gerne rund 2.000 Menschen in den Park. Wenn zunächst gleichzeitig nur etwa 500 Leute auf das Gelände dürften, müsste man sich über die Abstands-Vorgaben überhaupt keine Gedanken machen. „Das würden wir locker hinbekommen, wir haben hier ja ausreichend Platz“, betont Annika Willig.

Das Geld, das wir in dieser Zeit wegen Corona nicht verdient haben, holen wir nicht mehr rein. Annika Willig

Dass der Tierpark Bretten wegen der Corona-bedingten Schließung in den vergangenen Wochen große finanzielle Einbußen hatte, daraus macht die Betreiber-Familie keinen Hehl. „Das Wetter war in den vergangenen Wochen einfach klasse, insofern wäre das wohl das erfolgreichste Jahr in der 50-jährigen Geschichte des Tierparks geworden. Aber das Geld, das wir in dieser Zeit wegen Corona nicht verdient haben, holen wir nicht mehr rein“, sagt Annika Willig. Gerade deshalb sei es aber wichtig, dass man schnellstmöglich wieder Besucher in den Park lassen könne.

Tierparkbesitzer erwägen Anfrage wegen einer Sondergenehmigung

Sollte nach der nächsten Corona-Verhandlungsrunde immer noch nicht klar ersichtlich sein, wann Zoos und Tierparks auch in Baden-Württemberg wieder öffnen dürfen, dann werde sie eventuell das Gespräch mit Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff suchen, so Annika Willig.

Man werde sich auf direktem Weg beim Rathauschef informieren, ob eine Möglichkeit bestehe, dass man eine Sondergenehmigung von der Stadt Bretten für die Öffnung bekommt. „Eventuell könnte man diese Sondergenehmigung nur für Brettener erwirken, das könnte man dann recht einfach kontrollieren“, meint Annika Willig.

Fest steht für die Betreiber-Familie in jedem Fall: Wenn der Tag X dann in nicht allzu ferner Zukunft kommt und der Tierpark wieder für Publikumsverkehr öffnen darf, werde man darauf bestmöglich vorbereitet sein. Neben Pony-Fohlen Muna, das am 25. März das Licht der Welt erblickte (sich bislang aber noch nicht der breiten Öffentlichkeit zeigen konnte), warten dann auch die Ziegen-Babys sowie der Esel-Nachwuchs darauf, endlich von Besuchern gefüttert und gestreichelt zu werden.