Am späten Montagabend hat sich auf der B293 am Ortsausgang Jöhlingen in Richtung Berghausen ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die Polizei berichtete auf BNN-Anfrage, dass dabei niemand verletzt wurde. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Aktuell wird der Unfallwagen abgeschleppt, die Straße ist teilweise gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN