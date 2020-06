Vereinigung Alt-Brettheim sucht Bilder und Filme des Peter-und-Paul-Fests

Anzeige

Die Vereinigung Alt-Brettheim will nicht so einfach hinnehmen, dass das Peter-und-Paul-Fest in diesem Jahr sang- und klanglos der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Zumindest virtuell will man dazu etwas auf die Beine stellen. Dafür sammeln die Brettener Mittelalterfreunde derzeit Material in Bildern – vorzugsweise in der bewegten Variante.

Die Vereinigung Alt-Brettheim und die Stadt Bretten sind seit geraumer Zeit dabei, Peter-und-Paul-Filmmaterial, zu sichten und zu digitalisieren. Teilweise liegen die Aufnahmen Jahrzehnte zurück. Sie wollen sie für die Öffentlichkeit zugänglich machen und für die Nachwelt erhalten.

Bestenfalls sollen bereits bis zum ersten Juliwochenende, an dem das diesjährige Peter-und-Paul-Fest stattgefunden hätte, Filme online gestellt werden.

Auch interessant: Das Brettener Peter-und-Paul-Fest fällt wegen Corona erstmals aus

Wer über Aufnahmen verfügt und diese honorar- und rechtefrei zur Verfügung stellen möchte – im Idealfall bereits als mp4-Datei – wird gebeten, sich per E-Mail an die VAB zu wenden, um das weitere Prozedere abzustimmen (vab_netzmeister@alt-brettheim.de).

Bilder sollen über die Stadtgrenzen hinaus zugänglich sein

„Auch andere Formate sind nach Rücksprache möglich“, erklärt Annette Frank, die IT-Spezialistin der Vereinigung. Sie betreut auch die Homepage. Die am Fest beteiligten Gruppen und Akteure wurden bereits angeschrieben und um Filmmaterial gebeten. Die ersten Rückmeldungen seien bereits eingetrudelt, heißt es.

Es ist uns ein großes Anliegen, diese bewegten Bilder für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen und dauerhaft zu archivieren. Stadtvogt Peter Dick

„Es ist uns ein großes Anliegen, diese bewegten Bilder, darunter so manche Kostbarkeit, für ein breiteres Publikum über die Grenzen der Stadt hinaus zugänglich zu machen und dauerhaft zu archivieren“, erläutert Stadtvogt Peter Dick das Anliegen.

Auch interessant: Die schönsten Bilder vom Peter-und-Paul-Fest

Doch über die reine Dokumentation hinaus hat die VAB noch weitere und durchaus ehrgeizige Pläne. Daran arbeiten die Akteure schon seit geraumer Zeit mit Nachdruck. Ob das Vorhaben zustande kommt und finanzierbar ist, darüber will die VAB die Freunde des Peter-und-Paul-Fests in der kommenden Woche informieren.