Vögel zu füttern ist eine gute Sache – aber das ganze Jahr über?

Ist es richtig, unsere heimischen Singvögel regelmäßig zu füttern? In dieser Frage sind sich selbst Naturschützer nicht immer einig. „Im Winter ja, aber im Frühling, Sommer und auch im Herbst halte ich es für überflüssig“, sagt Hans-Otto Gässler. Der in Bretten wohnende Vorsitzende des Nabu-Kreisverbands Karlsruhe füttert schon seit Jahren im Winter die Vögel in seinem Garten.

Von unserem Mitarbeiter Franz Lechner

Und damit ist er längst nicht der Einzige in Bretten. Im Gegenteil. Die Zahl der Menschen, die in ihren Gärten oder auf dem Balkon Vögel füttern ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Fast in jedem dritten Garten und selbst mitten im Wald hängen heute Meisenknödel, Futtersilos oder Futterhäuschen. Dabei füttern die meisten Menschen heute nicht mehr nur bei Schnee und Kälte, sondern auch wenn der Winter so wie jetzt relativ mild ist. Und der Ornithologe Peter Berthold fordert sogar, Vögel ganzjährig zu füttern.

Schaden kann eine winterliche Futterstelle nie

Das ist zwar längst nicht die Meinung aller Ornithologie-Professoren, da die meisten Medien aber nur den ehemaligen Leiter der Vogelschutzwarte Radolfzell zitieren oder interviewen, glauben inzwischen tatsächlich viele Menschen, sie müssten in ihren mit exotischen Ziergehölzen bepflanzten Steingärten eine ganzjährige Vogelfutterstelle einrichten und schon hätten sie bereits etwas gegen das Artensterben unternommen.

Die Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind, wie beispielsweise die Feld- und Haubenlerchen oder das Rebhuhn, kommen an keine Vogelfutterstelle. Hans-Otto Gässler, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbands, glaubt nicht, dass man mit Futterstellen etwas gegen das Artensterben tun kann.

„Das ist natürlich Blödsinn, die Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind, wie beispielsweise die Feld- und Haubenlerchen oder das Rebhuhn, kommen an keine Vogelfutterstelle“, sagt Gässler: „Schaden kann eine winterliche Vogelfutterstelle aber nicht, zumal es vielen Menschen Freude bereitet, Vögel zu beobachten“. Das sieht der stellvertretende Vorsitzende der Brettener Nabu-Gruppe ähnlich: „Mir bereitet es einfach Freude, wenn ich morgens beim Frühstück aus meinem Fenster die vielen gefiederten Besucher beobachten kann“, erklärt Gerhard Fritz.

Keine Meisenknödel im Frühjahr

Wissenschaftliche Untersuchungen zu der Frage, wie sich die Vogelfütterung tatsächlich auf die Natur auswirkt, gibt es bisher übrigens kaum. Eine erst kürzlich in Berlin durchgeführte Vergleichsstudie zwischen Meisen, denen noch im Frühjahr Meisenknödel angeboten wurden und Meisen ohne künstliche Futterhilfen kam zu einem überraschenden Ergebnis: Der Bruterfolg der mit Knödeln versorgten Meisen war sehr viel geringer als bei einer nicht gefütterten Vergleichsgruppe. Aus fast 50 Prozent der Eier schlüpfte bei den Knödel-Meisen keine Küken, während im Vergleichsgebiet ohne Futterstellen nur 13 Prozent der Küken nicht schlüpften.

Ich halte ohnehin nichts von den Meisenknödeln aus den Supermärkten, die habe ich noch nie gefüttert. Hans-Otto Grässler

Die Ursachen für dieses erschreckende Ergebnis sind nicht ganz eindeutig, aber von Hühnern weiß man, dass sich ein hoher Fettanteil im Futter wie man ihn auch in Meisenknödeln findet negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken kann. Eine zu fettreiche Nahrung schadet also wohl nicht nur dem menschlichen Körper. „Ich halte ohnehin nichts von den Meisenknödeln aus den Supermärkten, die habe ich noch nie gefüttert“, betont Hans-Otto Gässler.

Aber was soll man dann füttern? „Wenn ich Fettfutter anbiete, dann natürlich nur im Winter und nur hochwertiges, also, mit darin eingelagerten toten Insekten oder mit hochwertigen Sämereien“, erklärt der Nabu-Kreisvorsitzende. Futter also, wie man es oft nur bei Fachhändlern oder in gut sortierten Märkten erhält.

Von Nüssen profitieren auch die Eichhörnchen

Dompfaff, Kernbeißer, Zeisige und die verschiedenen Finkenarten füttert Hans-Otto Gässler mit ungeschälten Sonnenblumen- und Hanfsamen. „Geschälte Sonnenblumensamen kaufe ich vor allem für die schönen Distelfinken, die oft in relativ großer Zahl an meine Futterstelle kommen, sagt der engagierte Naturschützer. Amseln, Drosseln, die Heckenbraunelle, Rotkehlchen und der kleine Zaunkönig mögen dagegen gerne Weichfutter, also beispielsweise nicht geschwefelte Rosinen, Beeren, Haferflocken oder auch Obst. Ein Leckerbissen für viele Vogelarten und auch für Eichhörnchen sind aufgebrochene Nüsse.

Füttertipps

Manche Vögel wie beispielsweise die verschiedenen Drosselarten, die Heckenbraunelle, das Rotkehlchen und der Zaunkönig suchen sich ihr Futter am liebsten auf dem Boden. Der Bunt- und der Mittelspecht werden vor allem durch mit toten Insekten gefülltes Fettfutter an eine Futterstelle gelockt. Futtersilos mit verschiedenen Sitzstangen sind besser als Futterhäuschen. Zumindest sollte man Futterhäuschen regelmäßig reinigen. So kann man verhindern, dass sich die gefiederten Gäste beispielsweise mit Salmonellen infizieren. Schließlich sollte man eine Futterstelle immer in einigem Abstand von Hecken und Sträuchern einrichten. Die sind sonst ideale Deckung für Katzen.