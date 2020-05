„Weitere Lärmquelle“: Anwohner wehren sich gegen Lüftungsanlage auf dem Neff-Gelände

Anzeige

Inzwischen stehen 22 Unterschriften auf der Liste und sie werde länger, sagt eine der Unterzeichnerinnen: Anita Hooijer. Sie sind alle Anwohner im Wohngebiet „bei der Wanne“, im Hebel-, Wannen- oder Scheffelweg in Bretten. Sie erheben Einwendungen gegen eine – wie sie fürchten, weitere – Lärmquelle in der Nachbarschaft.

Das Presswerk der Firma Neff an der Ruiter Straße sei, ihnen zufolge, Haupt-Emittent von Geräuschen. Nun aber verlangen Arbeitsschutz-Vorschriften eine Lüftungsanlage auf dem Dach von Gebäude 2, dem Presswerk, lässt die Firma BSH Hausgeräte wissen, ehemals Neff.

Viele Anwohner fürchten um Ruhe in Haus und Garten, andere um Mieteinnahmen. Ulrich Liehr und Familie gehört so etwa ein Fünf-Parteien-Haus in erster Reihe entlang des Neffschen Presswerks. „Mir hat erst ein Mieter mit Kündigung gedroht, wenn das noch lauer wird. Er könne die Mieten seit Langem nicht erhöhen, wegen des „Klotzes vor der Tür“, er meint Optik und Lärm. Seine 98-jährige Mutter, Lydia Liehr, erhalte nur geringe Rente. Für sie seien die Mieteinnahmen „lebenswichtig“, schreibt Wilfried Liehr.

BSH/Neff dagegen verspricht beim Vor-Ort-Termin, die Lärm-Emissionen würden sich mit der schallgedämpften Lüftungsanlage sogar verringern. Denn dann könnten Tore und Dachluken des Presswerks, in dem es vor allem im Sommer bis zu 33 Grad heiß werden könne, häufiger geschlossen bleiben.

Die geöffneten Dachluken hatten mehrere der Anwohner moniert. Es werde in drei Schichten gearbeitet. Das raubt uns nachts den Schlaf“. Ab 26 Grad sind aber gesetzlich Maßnahmen gegen die Hitze am Arbeitsplatz Pflicht, so Jürgen Schaub, Leiter für Arbeitssicherheit bei BSH. Gemäß sogenanntem Schicht-Lüftungssystem würden dann „alle Löcher nur noch in Pausen geöffnet“.

Derzeit prüft das Bauamt die Genehmigungsfähigkeit der Lüftungsanlage. Der Antrag ging am 17. Februar ein laut Bauamt. Fachbehörden am Landratsamt werden beteiligt, vor allem zu Lärmgrenzwerten, so Brettens Stadtbaudirektor Karl Velte. Deren Stellungnahmen lägen noch nicht vor. Das LRA verspricht am Mittwoch Auskunft. Das Verfahren dauere noch gut zwei Monate.

Man sollte den Lärm von der Quelle bis zum Gartenzaun messen Anita Hooijer, Nachbarin der Firma Neff

Die Stadt Bretten benachrichtigte alle angrenzenden Nachbarn, so Karl Velte, wie vorgeschrieben, mit Schreiben vom 15. April. Der angefügte Plan weist die Anwohnerflächen als Wohngebiet aus, rot schraffiert, mit „W“ gekennzeichnet. In solchen sind tagsüber 55 Dezibel und nachts 40 Dezibel (db/A) einzuhalten laut Bundesimmissionsschutzgesetz und TA (Technische Anleitung) Lärm.

Fakt ist aber auch, dass zwischen dem Wohngebiet und dem Presswerk BSH/Neff nur die Fahrbahn der Ruiter Straße liegt. Das Areal von Neff sei laut velte kein reines Wohnegebiet, sondern nach § 34 Baugesetzbuch zu beurteilen. Danach seien auch Nutzungen gewerblicher Art erlaubt, zumindest Kleingewerbe.

Laut Velte habe man aber korrekterweise auch indirekte Nachbarn – die jenseits der Fahrbahn der Ruiter Straße – informiert. „Die Anwohner dort sind keine direkten Angrenzer. Sie müssten nicht informiert werden. Aber bevor da so ein großes Gerät aufs Dach kommt“, so Velte.

Tatsächlich misst die „kleine Schwester“, die von den BSH-Vertretern auf einem anderen Firmendach vorgeführt wird, etwa 12 Meter Länge und zwei Meter Breite. Sie läuft, versichern die BSH-Vertreter, aber zu hören ist sie kaum. Die neue Anlage auf dem Presswerk werde mehr als das Zehnfache an Luft bewegen.

„Die Größe ist aber nicht entscheidend“, erklärt Martin Hartmann, Leiter Infrastruktur bei BSH. Er sagt, sie werde nicht lauter als die vorgeführte Anlage. Der Rotor sei zwar sehr groß, drehe sich aber extrem langsam. „Schall entsteht durch die Luftgeschwindigkeit und die ist hier sehr gering.“

Die Genehmigung für die 600.000 Euro-Anlage wäre, so Hartmann weiter, ohne die Einhaltung der Grenzwerte gar nicht zu bekommen. Die firmeneigene Schallprognose decke sich nach Angaben der BSH-Männer mit dem des Gewerbeaufsichtsamtes am LRA. Die Anlage werde im hinteren Drittel des Daches stehen, vom Wohngebiet aus betrachtet. Laut Hartmann betrage die Immission an der Dachkante zur Ruiter Straße 23 Dezibel (db) – „das ist so laut wie Schneefall“, sagt er.

Zudem falle Lärm nicht herab. Schall breite sich nur zur Seite und nach oben aus. So würden die Anwohner der Ruiter Straße kaum etwas hören. Auch laut Schreiben des Landratsamts, das den Anwohnern zuging, betrage der Lärmpegel in 70 Metern Entfernung noch 32 bis 39 db. Damit läge er unter denen der TA Lärm.

Die Anwohner haben sich allerdings auch schlau gemacht und anhand von Formeln auf Fachseiten höhere Werte auf ihren Grundstücken errechnet. „Diverse Häuser stehen näher als 70 Meter am Gebäude 2“, schreibt Hooijer. Die Unternehmerin will nicht jeden Feierabend und die Wochenenden mit einem konstanten Geräusch in Größenordnung eines Rasenmähers verbringen.

Die Anwohner fordern detaillierte Messungen je am Grundstück. „Es geht um unsere Wohn- und Lebensqualität“, sagt Anita Hooijer. „Wir verstehen, dass die Neff-Mitarbeiter von der Lüftung gerade im Sommer profitieren sollen“, sagt sie. Den Lärm aber müsse man nicht an der Hauswand messen, sondern am Gartenzaun.

Laut Stadtbaudirektor Velte und den BSH-Vertretern liegen die Zu-Und Abluftöffnungen nach Westen, in Richtung Pforzheimer Straße, also in entgegengesetzte Richtung, weg vom Wohngebiet. Die Isolierung sei mehrwandig, so Hartmann. Er öffnet an der vorhandenen Anlage ein Türchen. Es wird ein Rauschen hörbar. Er schließt es und es wird deutlich ruhiger.

Wir nehmen keine Wertminderung unseres Grundstücks mehr hin Ulrich und Wolfgang Liehr, Anwohner

Ulrich und sein Bruder Wolfgang Liehr wollen keine weitere Wertminderung des Hauses hinnehmen. Die Brüder monieren, Neff habe sich ausgebreitet „wie ein Krebsgeschwür“. Und so sei es „ein politischer Skandal, dass man uns das jetzt auch noch zumuten will“. Seit 2016 gebe es eine neue Presse. Die sei, so Ulrich Liehr, lauter als die alte. Seit 2019 vergälle ein Anbau die Sicht. „Für mich ist das Fass jetzt übergelaufen“, so Wolfgang Liehr. Er behalte sich weitere Schritte vor.

Martin Hartmann, JÜrgen Schaub und Helmut Bader, Leiter Technische Dienste, versichern, sie seien gern zur Werksbesichtigung bereit, sobald es die Lage wegen Corona wieder zulasse.