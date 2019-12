Wen lobt der Nikolaus wohl?

Anzeige

„Du hast immer ganz toll deine Zähne geputzt“, lobt der Nikolaus oder: „Du hast vor kurzem deinen Schnuller hergegeben! Super!“ Aber er mahnt auch, pädagogisch klug mit Liebesbotschaft vorab: „Du weißt ja, wie doll lieb Mami und Papi dich haben. Aber du darfst deinen Bruder nicht so oft ärgern, ja?“ 14 Mädchen und Buben zwischen einem und neun Jahren haben am Donnerstag lange zum Fenster hinaus gespickt, wann er endlich kommt: der Nikolaus. Und er kam, wie mit den Eltern verabredet, mit Knecht Ruprecht und zwei Engeln. Und sie brachten kleine Gaben im großen Sack mit zu Familie Gärtner.

Liam, Johanna, Jasper und Mattis trauen sich, wie die meisten anderen, erst nicht so richtig vor. Manche bleiben fest an die Mama geklammert auf deren Schoß sitzen. Doch als der Nikolaus – entsandt von den Georgspfadfindern Stamm Askola Bretten – mit sanfter Stimme zu ihnen sprichtund einem nach dem anderen seinen Krummstab anvertraut, da tauen sie langsam doch auf.

Was er alles weiß!

Und alle machen große Augen, was der Mann im Gewand alles weiß. „Und ich weiß auch viel über Mama und Papa“, scherzt der Nikolaus und erntet Lacher – von Marie, Hannah, Till und anderen Kindern. Und am Ende singen alle mit beim Nikolauslied: „Lustig, lustig, tralla lala laaa, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da…“.

Ein Satz für jedes Kind

Nachdem jedes Kind seine eigene Ansprache bekommen hat dank der Notizen im dicken, roten Nikolaus-Buch, da freuen sich auch Eni, Luna, Finn und Mika neben Frieda und die beiden Jakobs darauf, endlich die erhofften Geschenke aus dem Sack fischen zu dürfen.

Georgspfadfinder Bretten beglücken Kinder seit Jahren

Erik Böttcher, wie der Nikolaus mit bürgerlichem Namen heißt, besucht auch am Freitag, 6. Dezember, weitere Kinder – insgesamt 60 in zwei Tagen, auch in Kindergärten und sogar eine 15-Jährige. „Ausnahmsweise“, so der Nikolaus zu den BNN. Sie habe sich das immer so gewünscht.

Anmelden kann man sich, wie seit Jahren schon, bei den Georgspfadfindern Bretten wieder online fürs nächste Jahr ab dem 5. November 2020. Nun ziehen die Engel Susi Britting und Emely Blaschke aber noch ein wenig weiter mit Sebastian Petersen in seinem bedrohlich dunklen Knechtsmantel, obwohl auch er ein durchaus lieber Kerl zu sein scheint.