Wie Bretten mit grünen Dächern in Richtung Klimaneutralität strebt

Auf einigen Brettener Dächern grünt es bereits, weitere sollen folgen. Dabei ist die Optik das geringste der Argumente für eine Dachbegrünung . Die Vorteile sind eher praktisch-ökologischer Art, wie Architekt Frank Schneidereit aus Bretten erläutert.

Für die Stadt geht Karl Velte als Stadtplanungschef auf die Maßnahmen der Kommune ein. Im Namen der Ortsgruppe des Naturschutzbund (Nabu) Bretten betonte Gerhard Fritz, zweiter Vorsitzender, die Bedeutung einer guten Konstruktion, sowohl aus Haftungsgründen, als auch zugunsten von Lebendigkeit und ökologischem Wert. Kleine Stücke Totholz etwa und Kies sorgten für vielfältigen Lebensraum auch für Käfer und andere Kleinlebewesen.

Wie viel Dachfläche in Bretten und Stadtteilen bereits begrünt sind, vermag Velte nicht zu beziffern. Dass die Stadt mit dem Ziel Klimaneutralität aber in künftigen Plänen alles in die Wege leite, um den Teilaspekt begrünter Dächer zu nutzen, betont der Stadtbaudirektor. In Neubaugebieten in Neibsheim oder in Gölshausen „Im Bergle“ gebe es neue Baugebiete mit verpflichtender Begrünung für Flachdächer.

Dazu zählen im Prinzip auch Pultdächer, doch die wiesen meist eine zu große Steigung auf, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Begrünte Dächer vertragen eine Neigung von bis zu fünf Prozent. Velte: „Aber die Brettener sind vernünftig.“

Kombination mit Photovoltaik-Anlagen möglich

Wo eine Dachsanierung anstehe, werde häufig auf die grüne Variante zurückgegriffen. „So gibt man dem Boden, den man versiegelt hat, gewissermaßen die gleiche Fläche zurück.“ Er selbst habe es bei seinem Carport auch so gehalten, sagt Velte.

Das Stadtklima profitiert und der Geldbeutel des Bauherrn ebenso wie das Stadtsäckel, sagt Architekt Schneidereit und weist auch auf die Kombinierbarkeit mit Photovoltaik-Anlagen hin. Er weiß, dass im Baugebiet Steiner Pfad viele Flachdachhäuser existieren, deren Besitzer die vielfältigen Vorteile nutzen.

Der Aufbau eines Gründachs speichert und hält Wasser je nach Dachart in beachtlicher Menge zurück. Die Verdunstung kühlt das Umfeld und das darunter liegende Gebäude deutlich, so Gerhard Fritz vom Nabu Bretten.

Laut Schneidereit fließt das Wasser nach und nach in die Kanalisation und kann diese bei Starkregen entlasten. Das wiederum kann der Gemeinde – wenn auch nur bei Neubaugebieten – Kosten für Kanalerweiterungen oder für Unterhalt und Betrieb von Kläranlagen ersparen, erklärt Karl Velte.

Abwassergebühren können eingespart werden

Wo aber in bestehenden Wohngebieten Regenrückhaltebecken existieren müssten diese auch hinzukommenden Bauherren zur Verfügung stehen. Tatsächlich zahlt auch der Bauherr kaum mehr als für ein Ziegeldach und die Insektenfreundlichkeit und ein gutes Öko-Gewissen gibt es gratis dazu. Zudem erspart sich der Gebäudeeigner Abwassergebühren, da die auf dem Dach quasi entsiegelte Fläche nicht mehr bei Abwassergebühren zuschlägt.

Diese Kosten sind relativ gering – auch bei großen Industriebauten in Gewerbegebieten, wie Velte wiederum erläutert. Obwohl sich da die Dachbegrünung ökologisch gerade lohnen könnte, rechneten Unternehmer einfach oft anders, so Velte.

Städtische Gebäude selbst werden bereits regelmäßig bei Sanierungen von Flachdächern begrünt. Neubauten ohnehin und der Pflege- und Wartungsaufwand sei nicht höher als bei jedem Flachdach, das betont Architekt und Schneidereit. Bestätigt wird das von Karl Velte und von Gerhard Fritz, dem Nabu-Vorstandsmitglied.

Grüne Dächer

Man unterscheidet extensive und intensive Dachbegrünung: Die extensive misst um die zehn Zentimeter Höhe, speichert je nach Art im Schnitt etwa 25 Liter je Quadratmeter. Das erhöht das Gewicht auf bis zu 95 Kilo. Die Kosten liegen um die 25 Euro je Quadratmeter oberhalb der Dachabdichtung. Bepflanzt wird meist über der Trennmatte nebst reliefartigen Matten in einem Substrat mit Sedumpflanzen. Zu der Gattung der Dickblattgewächse zählen über 400 Arten, wie Mauerpfeffer und Fetthennen. Sie halten gut auch länger Trockenheit aus. Leichtgründächer sind bis fünf Zentimetern Dachneigung möglich. Städtebaulich bedeutsam sind unter extensiv begrünten die Retentionsdächer. Sie speichern noch mehr Wasser. Dieses kann dem Kanal über Drosselung langsam zugeführt werden.

Die intensive Dachbegrünung gleicht eher einem Dachgarten mit höherem Aufbau. Sie sind oft zugänglich, wie etwa auf Tiefgaragen.