Früher, erinnert sich VBU-Vorsitzender Andreas Drabek, war das Heringsessen der Brettener Unternehmer „ein offener Schlagabtausch zwischen der Wirtschaft und der Verwaltung“. Daran wolle man nun, bei der 28. Auflage der Veranstaltung, wieder anknüpfen. Er freue sich, dass trotz aktueller Grippewelle gut 80 Gäste der Einladung der VBU gefolgt seien, sagte Drabek am Mittwochabend in der Aula des Hallensportzentrums.

Und die genossen nicht nur Heringe in verschiedenen Variationen, für die Axel Zickwolf und sein Team zuständig waren, sondern auch eine unterhaltsame Podiumsdiskussion. Hierfür hatte Drabek den langjährigen SWR-Studioleiter und DFB-Mediendirektor Gerhard Meier-Röhn gewinnen können.

Der wollte denn auch die Veranstaltung als „Gedankenaustausch für ein besseres Miteinander“ sehen, zumal die Situation derzeit aufgrund der Rechtsunsicherheit beim Thema OB-Wahl „alle belastet, natürlich auch den Amtsinhaber“. Der Wahlkampf habe Wunden geschlagen, „die noch nicht verheilt sind“, bilanzierte der Brettener Moderator. „Die Stadt ist noch nicht eine versöhnte Stadt.“

Oberbürgermeister Martin Wolff bekundete in seinem Grußwort, dass die Veranstaltung für ihn „ganz wichtig“ sei, um wieder zu Dialog, Disput, Erneuerung zurück zu kehren. Und: „Wir starten in ein hoffentlich gutes Jahr,“ so Wolff.

Mansdörfer: Kommunikationsebene noch verbesserungsbedürftig

Wie arbeiten Verwaltung und Gemeinderat zusammen? Wie kooperiert der OB mit den Fraktionen? Oder sieht sich der Gemeinderat als „Abnickverein“? Für den OB eine klare Sache: Er habe – nicht nur in der Haushaltsklausur – ein „positives, konstruktives Arbeitsklima“ gespürt, so Wolff. Ihm sei auch „wichtig, dass man sich nicht im Ton vergreift“.

Für CDU-Fraktionssprecher Günter Gauß ist „der Gemeinderat kein Mitglied der Verwaltung, sondern ein Kontrollorgan“, in dem vieles auch nicht öffentlich besprochen werde. Er habe den OB gebeten, schon im Vorfeld auf die Fraktionsspitzen zu zugehen, was inzwischen auch besser gelinge, so Gauß. Wunden habe der Wahlkampf schon geschlagen, räumte Gauß ein, und es brauche einige Zeit, dass diese wieder heilten.

Grünen-Fraktionschef Otto Mansdörfer bemängelte, dass „einem schon der Kamm schwillt“, wenn man beispielsweise einen Antrag durchgebracht habe und dann ewig nichts passiere. „Diese Kommunikationsebene ist noch verbesserungsbedürftig.“ Es sei „wichtig“, so Mansdörfer, „dass man auch mal ein Signal bekommt aus der Verwaltung, wie lange etwas noch dauert“.

Lob für die Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung gab es von SPD-Fraktionschefin Renate Knauss: „Wir müssen auch mal streiten, aber wir finden immer eine gute Lösung.“

Gerd Bischoff (FDP) sprach ebenfalls von einer „vernünftigen und sachbezogenen Arbeit“ im Gremium. Er vermisse freilich „einen außerparlamentarischen Disput über langfristige Entwicklungen in unserer Stadt“.

Das wollte der OB so nicht stehen lassen: „Manchmal überholt einen der Alltag. Aber ich nehme den Hinweis gerne auf.“ Im Übrigen verweise er auf die Bürgerbeteiligung beim ISEK. Kritisch sei dabei nur, dass erwartet werde, dass die Vorschläge der Bürger auch alle umgesetzt würden. Wolff: „Aber das ist ja kein Wunschkonzert. Was gemacht wird, entscheidet der Gemeinderat.“

Thema Sporgasse sorgt für echte Diskussion

Eine echte Diskussion gab es beim Thema Sporgasse: Ihn störe die Tiefgarage in zwei Bauabschnitten, erklärte Gerd Bischoff, weil das bedeute, dass es zwei, drei Jahre lang dort keine Parkplätze gebe. Stattdessen solle man doch die Tiefgarage in den Stadtpark verlegen, wodurch die Baustelle Sporgasse wegfiele. „Mich wundert, dass sich die VBU dafür nicht stark macht.“

Ariane Maaß (die aktiven) appellierte, dass man sich jetzt beeilen müsse, da rund um Bretten neue Gesundheitszentren entstünden. Zwei Bauabschnitte für die Tiefgarage seien in Ordnung, da es ja dann immer noch Parkplätze gebe.

Die SPD sei „von Anfang an gegen ein Ärztehaus“ gewesen, erklärte Renate Knauss. Mit dem jetzt angedachten Dienstleistungszentrum könne man sich eher anfreunden. „Unsere Idee ist nach wie vor, eine Markthalle zu errichten.“

Dass Bretten „ziemlich spät mit unserem Ärztehaus oder Dienstleistungszentrum“ komme, bemängelte Günter Gauß. Er wolle erst festgestellt haben, „welche Ärzte da überhaupt hinwollen“, so der CDU-Stadtrat. Und die geplante Mediathek sei recht und schön, aber werde eine Million Euro kosten.

Anders sieht dies Otto Mansdörfer: „Man sollte den jetzt eingeschlagenen Weg in Schutz nehmen.“ Zudem gebe es ja für die Sporgasse einen Wettbewerb.

Wolff: Irgendwann ist Ende Gelände

Die Zukunft Brettens gehe nicht zwangsläufig mit Wachstum einher, denn das sei begrenzt, so OB Wolff in der Schlussrunde. Momentan seien knapp 30 Bebauungspläne in Arbeit, „aber irgendwann ist Ende Gelände“. Es brauche Wohnbebauung – und da müsse man „auch mal in die Höhe gehen“.