Zaisenhausen streicht Hitlers Ehrenbürgerschaft

In einem späten Beschluss am Dienstagabend hat der Gemeinderat Zaisenhausen Adolf Hitler die Ehrenbürgerwürde formell aberkannt. Der Beschluss fiel einstimmig aus und ist nun der Schlussstrich unter einer unangenehmen Debatte. Dass Adolf Hilter formell noch Ehrenbürger in Zaisenhausen war, war bereits seit 27 Jahren bekannt.

Damals nämlich entdeckte der Heimatforscher und Zaisenhausener Einwohner Hartmut Hensgen ein Dankesschreiben Adolf Hitlers aus dem Jahr 1933 – eine Reaktion auf die Verleihung der Ehrenbürgerwürde in Zaisenhausen. Anlass zum Handeln sah man 1992 zunächst nicht. Der Gemeinderat ging damals davon aus, dass die Ehrenbürgerschaft Hitlers mit dessen Tod aufgehoben sei. Für Altbürgermeister Bratzel, der heute noch für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, war die Sache damit vom Tisch. „Wir haben das im Gemeinderat behandelt, dazu gibt es einen Beschluss“, erklärte er auf Nachfrage. Das hätten damals doch fast alle Städte und Gemeinden in Deutschland mitgemacht.

Ein „Schandfleck“, den es „zu beseitigen gilt“

Heimatforscher Hensgen sah dies nicht so. „Mit dem Tod erloschen – das ist doch eine halbseidene Erklärung, damit man sich nicht weiter mit der Sache beschäftigen muss“, sagt er. Eine Ehrenbürgerschaft erlösche doch nicht mit dem Tod des Geehrten. Dann gäbe es ja kaum noch Ehrenbürger. Dennoch trat das Thema erst viele Jahre nach der Entdeckung der Ehrenbürgerschaft Hitlers wieder in den Vordergrund. Mit dem Wiedererstarken der Rechten in den vergangenen Jahren, sei es Hensgen wieder eingefallen, dass es in Zaisenhausen ja noch einen „Schandfleck“ gebe, den es zu beseitigen gelte.

Zeichen für Demokratie

Nun ist er beseitigt, der Schandfleck. Der Fall wurde neu aufgerollt und endgültig abgeschlossen. Mit der Aberkennung der Ehrenbürgerwürde Hitlers will der Gemeinderat in Zaisenhausen auch ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. „Es ist wichtig, dass wir auch als kleine Gemeinde ein Zeichen setzen für Demokratie. Eine Aberkennung finde ich richtig und konsequent“, sagte Cathrin Wöhrle, die amtierende Bürgermeisterin von Zaisenhausen.