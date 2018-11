Zeugensuche in Gondelsheim: 20-Jähriger mit Baseballschläger schwer verletzt

Anzeige

Ein 20-Jähriger wurde am Montag in Gondelsheim von mehreren Personen angegriffen und mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Laut Polizei Bretten musste der junge Mann vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugensuche

Warum es zu dem Angriff kam, ist bisher unklar. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60 in Verbindung zu setzen. Der Vorfall ist gegen 14:50 Uhr am Altenwingertweg passiert.