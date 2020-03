Anzeige

Für den einen wird die Baustelle auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart eine Zumutung. Für die andere könnte sie ein Meisterstück werden. Michael Klawitter pendelt täglich auf der Strecke zur Arbeit, für deren Sanierung Anke England verantwortlich zeichnet. Wie gehen beide die nächsten Monate an?

Er trägt es mit Fassung: Der 49-jährige langjährige Bahnpendler Michael Klawitter aus Bruchsal wird auch diese 205 Tage Vollsperrung überleben.

Der ITler aus dem Stuttgarter Wissenschaftsministerium hat sich seine Umleitungsstrecken und gestrichenen Züge längst angeschaut: „Schon im Normalbetrieb ist es oft kritisch.“ Er fürchtet übervolle Züge, längere Fahrzeiten auf eng getakteten Strecken und mangels gutem WLAN, auch wenig Chancen auf Arbeiten im Zug.

Seit 1991 brausen hier ICE mit 250 Sachen durch die Lande. Vorausgegangen waren dem Projekt 15 Jahre Bauzeit, noch längere Planungen, Hunderte Klagen und manche Unwägbarkeiten. So stritt man sich beispielsweise lange über die „Bruchsaler Kurve“, das heißt die Anbindung der Züge aus dem Süden an die Trasse. Kurios: Seither führt diese Strecke einmal quer durch den mittlerweile stillgelegten Müllberg des Landkreises Karlsruhe. In den 80er-Jahren feierte man reihenweise Tunneldurchstiche – etwa am Freudensteintunnel in Oberderdingen bei Bretten, mit 6,8 Kilometer der längste Tunnel der Strecke, oder bei Forst. Schwierige Gesteinsschichten im Kraichgau oder Grundwasserprobleme in Forst – jede Brücke und jeder Tunnel hatte eigene Herausforderung. Zudem führen Teile der Strecke durch Naturschutzgebiete – auch hier gab es Klagen und Bürgerinitiaven.

Rund 4,25 Milliarden DM stecken in dem Jahrhundertprojekt. Seither benötigen die ICE nur 40 Minuten für die Verbindung der beiden Metropolen. Per Filmsimulation wurden die Lokführer damals für ihren Einsatz auf der Strecke geschult. Die Bahn nahm eigens dafür 25 neue Intercity-Züge in Betrieb.



Gut, das war alles vor dem Coronavirus. Mittlerweile sind viele Züge geradezu gespenstisch leer. Viele Firmen und Behörden, deren Mitarbeiter zwischen den Metropolen Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart pendeln, haben längst über Homeoffice nachgedacht.

Die Verlängerung der Fahrtzeit? Schon eine Zumutung

„Man zittert schon jetzt jeden Tag, ob man seinen Zug bekommt“, berichtet Klawitter. „Dass saniert werden muss, ist klar.“ Dass die tägliche Fahrzeit sich über mehr als ein halbes Jahr aber dermaßen verlängert, ist für ihn schon eine Zumutung.

„Ich habe nicht die Alternative Auto, das ist in Stuttgart der nackte Wahnsinn, wo sollte ich das abstellen? Ich bin auf den Zug angewiesen.“ Zumal es auch eine Nach-Corona-Zeit geben wird, in der all die Befürchtungen wahr werden könnten.

So ruhig es in den Zügen mittlerweile ist, so aufreibend geht es bei der Projektleiterin Anke England zu. Sie eilt von Telefonkonferenz zu Telefonkonferenz. Wenn am 11. April die riesigen Schienenumbauzüge ihren Dienst aufnehmen, ist die Hauptarbeit für sie und ihr sechsköpfiges Team fast erledigt.

Wir halten mit eiserner Hand an dem Plan fest. Anke England, Projektleiterin der Baustelle

Seit 2015 ist England die Herrin über 300.000 Betonschwellen, 54 Weichen und den koordinierten Ablauf der 183-Millionen-Euro teuren Aktion. Baufirmen, Logistiker und Bauüberwacher hören auf ihr Kommando. „Wir halten mit eiserner Hand an dem Plan fest“, gibt sich England optimistisch. Seit Jahren ist die Maßnahme in die Fahrpläne Deutschlands eingetaktet.

Besuch im Karlsruher Schwellenlager am Güterbahnhof: Meterhoch ragen die aufgestapelten Betonschwellen in den Himmel.

Im November wieder „volle Pulle“ Betrieb auf der Schnellfahrstrecke?

Einige Weichen werden in Karlsruhe vormontiert und dann per Zug hochkant an Ort und Stelle transportiert. „Die Logistik ist die größte Herausforderung“, erzählt England. Jede Weiche wird schon jetzt so gestapelt, dass sie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und in der richtigen Richtung verbaut werden kann.

Mannheim-Stuttgart ist für England sicher ihr Meisterstück. Die Wahl-Karlsruherin stammt aus Weimar, hat in Dresden studiert – Ingenieur-Ökonomie an der renommierten Hochschule für Verkehrswesen.

Der eigentliche Bau wirkt gegenüber der minutiösen Planung fast trivial: 200 Meter pro Tag wird sich der Umbauzug voranarbeiten. Fast vollautomatisch wird der Schotter gereinigt und werden die neuen Schwellen eingesetzt. Läuft alles nach Plan, können die Schnellzüge am 1. November wieder „volle Pulle“ über die Trasse fahren, erklärt England. Sie glaubt ganz fest daran.

