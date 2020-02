Zwei Brüder, zwei Vereine: Familientreffen auf dem Fußballplatz

Anzeige

Ein besonderes Spiel steht an diesem Wochenende für Gvinthan und Ajanthan Navaneethakrishnan auf dem Programm. Die Brüder treffen zum Jahresauftakt der Fußball-Landesliga mit ihren Clubs VfB Bretten und FV Hambrücken aufeinander.

Wenn Familienmitglieder auf dem Fußballplatz gegeneinander antreten, ist das immer eine ganz besondere Begebenheit. So ist für Gvinthan und Ajanthan Navaneethakrishnan die Partie des VfB Bretten gegen den FV Hambrücken am Sonntag kein Spiel wie jedes andere. Die Söhne zweier Bürgerkriegsflüchtlinge aus Sri Lanka, die in Bruchsal geboren wurden und in Gondelsheim leben, haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Am Sonntag muss dieses aber für 90 Minuten ruhen, denn dann zählt der Sieg für das eigene Team.

Fußball ist das bestimmende Thema im Hause Navaneethakrishnan. „Wir unterhalten uns sehr viel über unseren Sport“, sagt Gvinthan, der ältere der beiden Brüder, für die an diesem Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Diedelsheim eine ganz besondere Partie auf dem Programm steht. Mit dem FV Hambrücken trifft der 29-Jährige im ersten Landesliga-Spiel des Jahres auf seinen sieben Jahre jüngeren Bruder Ajanthan, der seit Sommer 2018 für den VfB Bretten auf Torejagd geht.

Die beiden spielten eine Saison gemeinsam für die Kickers Büchig

Zuvor spielten die beiden sogar für ein Jahr zusammen – beim SV Kickers Büchig in der Kreisliga, wo sie den Aufstieg nur knapp verpassten. Auch wenn das verwandtschaftliche Verhältnis auf dem Fußballplatz immer Besonderheiten mit sich bringe, habe das Zusammenspiel gut funktioniert, findet Gvinthan. „Aber natürlich bin ich mit meinem Bruder strenger als mit anderen Teamkollegen“, sagt er. „Weil ich weiß, was er kann, erwarte ich auch mehr.“

Nach der gemeinsamen Saison in Büchig trennten sich die Wege wieder. Ajanthan wechselte nach Bretten, seinen älteren Bruder zog es für ein Jahr nach Büchenau, wo die Familie lange Zeit gelebt hatte und er noch viele Freunde hat. Danach ging es weiter zum TuS Bilfingen, ehe sich Gvinthan in diesem Winter für eine Rückkehr in den Fußballkreis Bruchsal entschied.

Mit Landesliga-Schlusslicht FV Hambrücken will er nun die Überraschung schaffen und den Abstieg in die Kreisliga verhindern. „Wir haben die Qualität, um drinzubleiben“, ist der Neu-Hambrücker überzeugt. Für den FVH ist Navaneethakrishnan eine willkommene Verstärkung. „Mit seiner Schnelligkeit kann er uns gut weiterhelfen“, findet Spielertrainer Patrick Stucke.

Sportlich wichtiges Duell am Sonntag

Nun steht also am Sonntag dieses besondere Kreis-Duell auf dem Programm, das auch sportlich für beide Teams von großer Wichtigkeit ist. Der Tabellenletzte braucht dringend Punkte, um den Zehn-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer kleiner werden zu lassen.

Für den elftplatzierten VfB Bretten geht es darum, Abstand zwischen sich und die Abstiegsplätze zu bringen. „Wir werden Hambrücken nicht unterschätzen“, sagt Ajanthan, der mit seinem Bruder auch noch eine kleine Rechnung offen hat. In der Hinrunde trafen die beiden nämlich schon einmal aufeinander. Im Spiel der Brettener gegen den TuS Bilfingen wurden beide eingewechselt, der VfB kassierte eine 2:6-Niederlage.

Eltern flüchteten vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka

An diesem Wochenende ist mit beiden Navaneethakrishnans von Beginn an zu rechnen. Die Brüder haben viel gemeinsam, sie spielen beide im Mittelfeld und überzeugen mit ihrem Spieltempo. Geboren wurden beide in Bruchsal, nachdem ihre Eltern in den 1980er-Jahren wegen des Bürgerkriegs aus ihrer Heimat Sri Lanka geflohen waren.

Der ältere Bruder ist Schiedsrichter, Gvinthan und Ajanthan kicken seit sie denken können. Der ältere der beiden war sogar schon zur Nationalmannschaft des Inselstaats, aus dem die Eltern stammen, eingeladen. Auch im Mai steht wieder ein Turnier in Nordmazedonien an, da möchte Gvinthan seine Teilnahme aber auch davon abhängig machen, wie die sportliche Lage beim FV Hambrücken zu diesem Zeitpunkt aussieht.

Die Brüder haben ein sehr gutes Verhältnis

„Wir sind eine echte Fußballfamilie“, findet Ajanthan, der mit den Eltern und seinem Bruder mittlerweile in Gondelsheim lebt. „Zu Gvinthan habe ich ein sehr gutes Verhältnis“, sagt er. Das wird natürlich auch am Sonntag nach Schlusspfiff noch so sein. Gewinnen wollen sie trotzdem beide. Denn klar ist: Die Unterhaltungen über Fußball im Hause Navaneethakrishnan werden für den Gewinner in den kommenden Tagen angenehmer.