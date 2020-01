20 Stellen bei der Stadt Bruchsal sind unbesetzt

Anzeige

Nach Einschätzung des Deutschen Beamtenbundes (DBB) fehlen dem Staat derzeit 300.000 Mitarbeiter. Dabei bräuchten allein die Kommunalverwaltungen mehr als 138.000 zusätzliche Bedienstete, um Stellen zu besetzen und Aufgaben zu erfüllen. Hat die Stadt Bruchsal ebenfalls Probleme, Personal zu finden? Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick wurde von den BNN dazu befragt

Wie viele Beamte und Angestellte sind beim „Konzern“ Stadt beschäftigt?

Cornelia Petzold-Schick: Im Konzern Stadt Bruchsal mit den Stadtwerken, der Bruchsaler Wohnungsbau GmbH und Tourismus-Marketing (BMTV) sind rund 870 Personen beschäftigt, davon sind etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt bei der Stadtverwaltung tätig. Die größte Beschäftigtengruppe sind mit 780 Mitarbeitern die Angestellten. Knapp 90 Personen sind Beamtinnen oder Beamte.

Handwerker und Techniker besonders begehrt

In welchen Bereichen ist es für die Stadt schwierig, bereits ausgebildete Beschäftigte für offene Stellen zu gewinnen oder zu halten?

Petzold-Schick: Im gewerblichen beziehungsweise handwerklichen Bereich ist es für die Stadt schwierig, gut ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Wir brauchen Fachleute für viele verschiedene Gewerke, die wir leider nicht alle selbst ausbilden können. Auch die Stellen von Ingenieuren im technischen oder im IT-Bereich sind schwer zu besetzen. Das gilt grundsätzlich für Spezialisten in allen Bereichen. Mit den steigenden Anforderungen an die Kommunen wächst die Arbeitsbelastung. Das ist die eigentliche Herausforderung. Hier sind wir als Arbeitgeberin gefordert, diese Belastung mit der von vielen Mitarbeitern gewünschten Work-Life-Balance besser zu vereinbaren. Erfreulich ist, dass Personen, die wir einmal für die Stadt gewonnen haben, in der Regel bei uns bleiben. Weil sie von der Sinnhaftigkeit der Arbeit in einer Kommune überzeugt sind. Ich hoffe, dass es uns gelingt, dies noch stärker zu vermitteln.

Verkehrsplaner(in) verzweifelt gesucht

Gab es in der jüngeren Vergangenheit schmerzhafte Lücken? Wie viel offene Stellen gibt es derzeit?

Petzold-Schick: Es gibt in der Tat in bestimmten Bereichen eine lange Vakanz. Wir suchen zum Beispiel schon seit drei Jahren eine(n) Verkehrsplaner/in und es hat lange gedauert, bis wir eine Leitung für das Amt für Liegenschaften und Geoinformation gefunden haben. Im Schnitt sind immer rund fünf Prozent, das sind etwa 20 Stellen, nicht besetzt. Aktuell sind sechs Stellen ausgeschrieben, fünf Besetzungsverfahren stehen zur Entscheidung an. Sieben Stellen werden wir in nächster Zukunft ausschreiben.

Speed-Dating mit jungen Leuten

Gibt es spezielle Maßnahmen, um junge Leute für eine Ausbildung zu gewinnen?

Petzold-Schick: In der Förderung des Nachwuchses liegt ein Schlüssel für die Zukunft. Um Auszubildende zu gewinnen, haben wir unsere Maßnahmen wesentlich verstärkt. Unsere Ausbildungsoffensive haben wir unter das Stichwort „Mehr als Du erwartest“ gestellt. Neben der Präsenz auf Ausbildungsmessen, besuchen unsere Fachleute Bewerbertage oder Tage der Berufsorientierung an den Schulen. Wir nutzen Formate wie Speeddating, um mit Ausbildungssuchenden in Kontakt zu treten. Jährlich machen etwa 100 junge Menschen ein Praktikum. Girlsday, Ferienjobs, Bufdi-Stellen sind weitere, gern wahrgenommene Angebote. Zudem wollen wir Schulklassen die Gelegenheit bieten, Arbeitsplätze vor Ort kennen zu lernen. Gespräche hierzu finden derzeit mit den Bruchsaler Realschulen statt. Wir versuchen in der angespannten Personalsituation noch auf anderen Ebenen gegenzusteuern: Durch Fortbildung, ausgebautes mobiles Arbeiten und Zuschüsse für den ÖPNV.

Kam es durch Personallücken bei anderen Behörden zu Verzögerungen von Bruchsaler Projekten?

Petzold-Schick: Sie verstehen sicherlich, dass ich mich bei meinen Ausführungen auf das eigene Haus beschränke.