250.000 Euro Schaden nach Flugzeug-Absturz in Bruchsal

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs auf dem Weg nach Dachau an einem Baumarkt in Baden-Württemberg ermittelt die Polizei nach der Unfallursache. Drei Menschen an Bord waren dabei gestorben – unter anderem solle deren Umfeld befragt werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittle an dem Flugzeugwrack. Die Polizei teilte mit, dass die Staatsanwaltschaft die Obduktion beantragt habe. Bei der Polizei hatte sich eine Vielzahl an Zeugen gemeldet, die das Flugzeug vor dem Unglück in der Luft beobachtet hatten.

Schaden beläuft sich auf 250.000 Euro

Auch wurden mehrere Filmaufnahmen gesichert, die nun ausgewertet werden. Dafür wurde eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe bei der Polizei eingerichtet. Der entstandene Gesamtschaden am Gebäude des Baumarkts und am total zerstörten Flugzeug wird auf 250.000 Euro geschätzt.

Das Kleinflugzeug war am Samstag in einem Gewerbegebiet in Bruchsal bei Karlsruhe abgestürzt und an einem Baumarkt zerschellt. Pilot soll «höchstwahrscheinlich» ein 80 Jahre alter Mann aus Bayern gewesen sein, zudem saßen den Ermittlungen zufolge seine 60 Jahre alte Lebensgefährtin und ihr 32-jähriger Sohn in der Maschine. Sie waren nach Angaben der Polizei in der Nähe von Olpe (Nordrhein-Westfalen) gestartet. Am Boden wurde niemand verletzt.

BNN/dpa