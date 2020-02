500 Bruchsaler singen gemeinsam Beethovens Ode an die Freude

Anzeige

„Ich kann Beethoven jeden Tag hören. Und es wird nie langweilig. Ich entdecke jedes Mal etwas Neues.“ Sonja Oellermann gerät ins Schwärmen. Und diese Begeisterung möchte sie gerne am liebsten auf ganz Bruchsal übertragen. Die Musikerin, Sängerin und Chorleiterin hat den Zuschlag für ein großes Chor- und Kunstprojekt bekommen. Unter dem Titel „Beethoven meets Bruchsal“, soll das Event am 4. Oktober im Bürgerzentrum steigen. Am Ende, so schwebt es Oellermann vor, werden 500 Bruchsaler gemeinsam die „Ode an die Freude“ singen, Ludwig van Beethovens wohl bekanntestes Werk.

Zwei Projektchöre geplant

Das Kulturstaatsministerium in Berlin hatte eine Förderung ausgeschrieben: Mit 260.000 Euro werden deutschlandweit im Beethoven-Jubiläumsjahr 24 Projekte gefördert, die sich auf kreative Weise mit dem Jahrhundert-Komponisten beschäftigen. Beethoven, vor 250 Jahren geboren, als Tonkünstler, als Humanist, als Visionär oder als Naturfreund – all diese Aspekte will Oellermann mit ihrem Projekt beleuchten. Dazu ruft sie zu zwei Projektchören, einen für Kinder und einen für Jugendliche und Erwachsene, auf.

Proben einmal im Monat

Ende März soll es losgehen, ein Mal pro Monat soll samstags geprobt werden, voraussichtlich im Gemeindesaal von St. Paul in Bruchsal und in der Mehrzweckhalle in Büchenau. „Jeder soll sich angesprochen fühlen“, erklärt Oellermann. Junge und Alte, geübte und weniger geübte Sänger, selbst Gehörlose – Beethoven war selbst taub – will Oellermann einbeziehen.

Badner Lied mit Beethoven kombiniert

Mit den Kindern will sich Oellermann mit Beethovens bekannter fünfter Sinfonie – Ta-Da-da-daaa – beschäftigen und zwei Beethoven-Raps einstudieren, sowie die Ode. Das Chorstück „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ sowie die Mondschein-Sonate für Chor und die Ode stehen bei den Jugendlichen und Erwachsenen auf dem Programm. Eine Band wird dabei sein, ebenso Tänzer des Tanzprofils, selbstgemachte Instrumente werden zum Einsatz kommen und das Ganze wird als Video gefilmt. „We will rock you“ hat Oellermann zu Beethovens Leben umgeschrieben, und auch das Badner Lied soll Beethoven-mäßig zur Geltung kommen, berichtet die Sängerin mit verschmitztem Lächeln.

Publikum soll mitmachen

Und am Ende werden nicht nur Hunderte Sängerinnen und Sänger den Saal zum Klingen bringen. „Alle, die da sind, werden sich beteiligen“, verspricht die Macherin. Auch das Publikum soll einbezogen werden. „Ich hoffe auf 500 Teilnehmer“, so die Ansage. Das Ganze soll als Benefizkonzert laufen. Die Einnahmen wollen Oellermann, ihr Verein „Jeder kann singen“ und die Stadt dazu nutzen, anderen Bruchsalern den Besuch einer Kulturveranstaltung zu ermöglichen.

Es muss nicht das perfekte Konzert werden

„Es muss nicht das perfekte Konzert werden. Mir ist das Gemeinschaftserlebnis viel wichtiger“, sagt Oellermann. „Wenn eine Gemeinschaft singt, hat man keine Chance, böse zu sein“, so ihr Credo.

„Ich bin mit Ludwig van Beethoven groß geworden“, erklärt die 49-Jährigen, die in Südafrika in einer musikalischen Familie aufgewachsen ist. Als Kind hatte sie bei einem Radio-Wettbewerb zehn Fragen zu Beethoven richtig beantwortet. Kein Wunder ist sie bis heute fasziniert von ihm. „Er war seiner Zeit so weit voraus. Seine Musik ist heute noch aktuell. Selbst Kinder kennen seine bekannten Melodien, die Werbung arbeitet damit. Beethoven hat Frauen zum Weinen gebracht und Männer berührt.“

Musik als gemeinsame Sprache

Und was erhofft sich Oellermann von dem Spektakel? „Alle Menschen werden Brüder, heißt es in der Ode an die Freude. Das wollen wir nochmehr verankern, wir sind gemeinsam eins. Ich erhoffe mir, dass wir einander so akzeptieren, wie wir sind. Die Musik ist unsere gemeinsame Sprache.“

Mitmachen: Ende März beginnen die Proben, die einmal pro Monat samstags in Bruchsal und Büchenau stattfinden. Das Konzert ist am Sonntag, 4. Oktober, um 17 Uhr im Bruchsaler Bürgerzentrum. Jeder der Lust am Singen hat, kann sich melden unter info@jekasi-de.

Infos zum Beethoven-Jahr unter www. bthvn2020.de