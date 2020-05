Anzeige

Hitler, Goebbels und Göring brachten sich um. Andere mächtige Nationalsozialisten standen nach 1945 vor Gericht bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Was aber passierte mit den Führern der Provinz, den lokalen NSDAP-Parteichefs und Nazi-Aktivisten nach dem Kriegsende am 8. Mai 1945 – beispielsweise im Raum Bruchsal?

Die BNN gehen dieser Frage an drei Beispielen nach und zeigen: Die kleinen Braunen hatte keine Einsicht und verteidigten ihr Tun vor den Spruchkammern für politische Säuberung.

Der führende Nazi in der Region Bruchsal hieß Emil Epp. Von 1931 bis 1945 war er Kreisleiter der Partei NSDAP und damit mächtigster Mann im lokalen politischen System, das weiterhin parallel Landräte und Bürgermeister kannte.

Epp war gelernter Maurer und nahm am Ersten Weltkrieg teil. Von 1932 bis 1934 führte er das Bruchsaler Gasthaus „Zum Einhorn“, bevor er hauptamtlich im Kreis Bruchsal die Nazipartei übernahm und als stellvertretender Bürgermeister in der Stadt amtierte. Seine Reden und Veröffentlichungen zeigten ihn, der auch SS-Hauptsturmführer war, als scharfen, gewaltverherrlichenden Antisemiten und Kirchenfeind.

Emil Epp war NS-Kreisleiter in Bruchsal

Weil am 1. April 1945 die Franzosen in die Kreisstadt einmarschierten, setzte sich der 54-Jährige in Richtung Allgäu ab. Über sein fanatisches Treiben gibt es manche historische Erkenntnis. Aber was ist nach Kriegsende am 8. Mai 1945, heute vor 75 Jahren, aus Epp und anderen braunen Vollstreckern geworden? Die Redaktion hat für die Antwort viele Akten im General-Landesarchiv untersucht und zeigt zunächst an drei Beispielen, dass die Führer der Provinz uneinsichtig waren.

Im Lager Ludwigsburg von den Amerikanern interniert

Epp geriet in französische Gefangenschaft und wurde am 6. Juni 1945 in das Internierungslager Ludwigsburg gebracht. Es diente, wie zehn weitere Lager in der amerikanischen Besatzungszone von Nordbaden und Württemberg, als Arrestort für 12.000 führende Nazis. In der Zeit der Haft wurde gegen die Gefangenen ermittelt. Es folgte eine Art Prozess vor einer Spruchkammer, die mit deutschen Klägern, Verteidigern und Laienrichtern (oft Rechtsanwälte oder Verwaltungsleute) über Schuld und Sühne urteilten.

15 Stunden vor der Spruchkammer

Bei Emil Epp dauerte es lange, bis alle Vorermittlungen aufgearbeitet waren: Am 30. Juni 1948 wurde im „Prinz Max“ bei der Spruchkammer Bruchsal verhandelt. 15 Stunden lang. Intensiv und fair, wenn man das Protokoll durcharbeitet. Dass er als „Hauptschuldiger“ eingestuft wurde, verstand Epp überhaupt nicht. Er sei durch seine Funktion als Kreisleiter nur formal belastet, individuell aber sauber geblieben. „Ich habe nur meine Pflicht getan, wie jeder andere an seiner Stelle“.

Epp: Synagoge wäre ja auch 1945 zerstört worden

Als man ihm den Synagogenbrand 1938 mit vorwarf – der parallel strafrechtlich aufgearbeitet wurde – sagte Epp: „Ich möchte lieber die grundsätzliche Frage aufwerfen, warum man sich mit diesem Aufwand um Klärung bemüht. Die Synagoge wäre ja auch, wenn sie 1938 nicht abgebrannt wäre, am 1.3.45 genau so gründlich zerstört worden.“

Und später: „Es wären jetzt ja ohnehin keine Besucher für die Synagoge da.“ Genau diese „inhumane Haltung, ohne Einsicht in sittlichen Ursachen der Zerstörungshandlungen“, wurde Epp dann im Urteil bescheinigt. Obwohl ihm zugestanden wurde, sich von schwersten Ausschreitungen ferngehalten zu haben. Und 13 Zeugen teilweise für ihn sprachen. Aber das gehörte natürlich zu seiner alten Macht: In Einzelfällen einen Bürger und alten Freund nicht zu denunzieren.

Epp gilt als Hauptschuldiger – Vermögen wurde 1948 eingezogen

Der Säuberungsprozess brachte ihm fünfeinhalb Jahren Arbeitslager ein. Als Sühne wurde das Vermögen bis auf 300 Mark eingezogen, auf zehn Jahre durfte er nur untergeordnete Tätigkeiten ausüben. Epp ging in Berufung.

Dort sprach er von seiner „tadelfreien Gesamthaltung“. Der Nationalsozialismus sei anfangs eine gute Sache gewesen. „Wenn sie schlecht ausging, kann man nicht für alles verantwortlich machen, was nachher geschehen ist.“ Epp erreichte, dass die Strafe mit dem Arbeitslager als verbüßt galt, hauptschuldig blieb er. Er lebte bis zum Tod 1964 in Karlsruhe.

NS-Frauenschaftlerin will mit Politik nichts zu tun gehabt haben

„Ich habe nur soziale Arbeit geleistet. Im festen Glauben, dass Adolf Hitler das hält, was er versprochen hat. Für Politik interessierte ich mich nicht.“ So äußerte sich Gertrud Gilg 1947 vor der Spruchkammer.

Die NS-Kreisfrauenschaftsleiterin Bruchsal von 1930 bis 1945 und im Gau Baden eine führende Aktivistin, wehrte sich vehement gegen den Vorwurf, die NSDAP wesentlich gestützt zu haben.

Sie habe mit frühem Parteieintritt dem Volk helfen wollen und später nie über Politik, sondern immer nur über Frauen und Familie gesprochen. Kein einziger Fall von Verbrechen sei ihr bekannt geworden. Eine solch passive Rolle nahm die Kammer Gilg nicht ab.

In der Berufung gab es Rücksicht auf invaliden Ehemann

Auch wenn sie Entlastungen, sogenannte „Persilscheine,“ von anderen Frauen vorlegte, wonach sie keine judenfeindliche Handlungen begangen habe. Gertrud Gilg war ebenfalls in Ludwigsburg interniert.

Sie wurde als „Belastete“ angesehen, musste ein Zehntel ihres Vermögens abgeben und 90 Tage Sonderarbeit leisten. Diese Sühne erschien der Militärregierung zu gering, doch mit Rücksicht auf den invaliden Ehemann wurde Gilg nicht schwerer bestraft.

Vom Hauptschuldigen zum Mitläufer

Wilhelm Kugel, ein Ortsgruppenleiter der NSDAP Bruchsal, rechtfertigte sich, dass er 1940 im Krieg diesen Posten übernehmen musste, weil sonst niemand da war. Was ihm selbst vom „Entlastungszeugen“ Emil Epp (!) bescheinigt wurde. Wegen zweier Misshandlungen als Gefängniswärter stufte die Spruchkammer Kugel 1948 als „Hauptschuldigen“ ein.

Der verarmte Mann ging in Berufung und erreichte 1949, dass ihm als „Mitläufer“ keine Sühne auferlegt wurde. Inzwischen war eine Ermüdung in der Spruchkammerarbeit eingetreten. Die Säuberung war in Verruf. Betroffene und andere kritisierten stärker Ungerechtigkeiten der (überlasteten) Kammern als die Geschehnisse bis 1945.

Der Volksmund sagte damals ironisch: „Es gab doch ein 1000-jähriges Reich. Zwölf Jahre Hitler und 988 Jahre Entnazifizierung.“