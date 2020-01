84-Jähriger aus Oberhausen-Rheinhausen tötet 81 Jahre alte Ehefrau

Anzeige

Ein 84-jähriger Mann aus Oberhausen-Rheinhausen soll am frühen Dienstagmorgen seine 81-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Anschließend soll der Mann versucht haben, sich selbst mit Medikamenten und Alkohol zu töten. Er und seine tote Ehefrau wurden am Dienstagabend in ihrer Wohnung gefunden.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Der 84-Jährige wurde noch vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Haftbefehl gegen den 84-Jährigen beantragt.

ots/BNN