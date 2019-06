Anzeige

Am Montagmorgen ereignete sich um 7.35 Uhr auf der A5 bei Bruchsal kurz vor der Baustelle in Richtung Frankfurt ein Unfall. Der Fahrer ist ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrzeug links in die Leitplanken gefahren, hat sich überschlagen und dabei leicht verletzt.

Im Berufsverkehr staute es sich rund um die Unfallstelle erheblich, gegen 9.30 Uhr war die Fahrbahn laut Information der Polizei wieder frei.

BNN