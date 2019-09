ADAC untersucht Chancen für Notarzt-Einsätze im Volocopter

Anzeige

Kann der Bruchsaler Volocopter künftig auch im Rettungseinsatz hilfreich sein? Kann er den Notarzt schnell an eine Unfallstelle bringen, wo dank Stau oder mangelnder Rettungsgasse die Rettungskräfte kaum durchkommen? Daran wird gerade geforscht. Die ADAC-Luftrettung hat dazu eine Machbarkeitsstudie gestartet. Zum ersten Mal sei nun dieses Szenario durchgespielt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Noch war der Einsatz von der Alarmierung auf der Luftrettungsstation bis zur Notfallversorgung des Patienten am Unfallort nur inszeniert. Im kommenden Jahr sollen Ergebnisse veröffentlicht werden. Dann könnten die Erfahrungen aus Theorie und Praxis in ein reales Pilotprojekt einfließen.

ADAC untersucht Einsatz bemannter Multikopter

Die gemeinnützige ADAC-Luftrettung sei eigenen Angaben zufolge die weltweit erste Luftrettungsorganisation, die den Einsatz von bemannten Multikoptern im Rettungsdienst untersucht. Im Fokus der Studie stehe die Frage, ob ein solches Fluggerät einen einsatztaktischen Vorteil im Rettungsdienst bietet.

Für die Machbarkeitsstudie wurden in zwei Bundesländern Modellregionen ausgewählt: der Rettungsdienstbereich Ansbach mit dem Luftrettungsstandort Dinkelsbühl in Bayern sowie Mainz-Rheinhessen und Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.

Für beide Regionen simuliert das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität München derzeit Luftrettungseinsätze mit Multikoptern am Computer. Ziel sei es, den Arzt schneller als im Notarzteinsatzfahrzeug zum Patienten zu bringen, um so die Versorgung zu verbessern und Leben zu retten.

Test mit Volocopter über Stuttgart

Die Bruchsaler Pioniere von Volocopter haben erst vor Kurzem ihr Fluggerät über Stuttgart getestet und planen den großflächigen Einsatz vor allem als Lufttaxis in Metropolen. Bald sind Testflüge in Singapur geplant.

