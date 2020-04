Amtsgericht Bruchsal: Was tun, wenn die Sitzungsäle zu klein sind für Abstandsregeln?

Anzeige

Das Amtsgericht Bruchsal hat schon einiges umgestellt, damit die Abstandsregeln in Corona-Zeiten auch in Strafprozessen eingehalten werden. Aber wenn mehr als zwei Angeklagte erscheinen müssen, dann genügt auch das alles für die historischen Räume nicht mehr. Die Amtsgerichtsdirektorin ist auf der Suche nach einem zusätzlichen Sitzungssaal.

Am Amtsgericht Bruchsal sind 1,50 Meter Abstand zwischen den Beteiligten von Strafverhandlungen gar nicht so leicht einzuhalten. Denn die zwei Sitzungssäle in historischen Räumen des Schlossbezirks sind klein. Einige Umstellungen sind nötig.

Außerdem werden zur Hygiene Plexiglas-Scheiben die Prozessbeteiligten trennen. Wenn es aber mehr als zwei Angeklagte gibt, reicht das alles noch nicht. Amtsgerichtsdirektorin Andrea Clapier-Krespach muss einen neuen größeren Sitzungssaal suchen.

Justizbetrieb fährt ab 27. April neu hoch

Vor fünf Wochen verordnete das Justizministerium Baden-Württemberg den Gerichten einen drastisch reduzierten Betrieb. Mitarbeiter sollten mit möglichst viel Abstand arbeiten oder wegbleiben, wenn das nicht möglich war und schon gar nicht mit Publikum in Kontakt kommen. Nicht eilige Verhandlungen und Anhörungen wurden verschoben.

Wie bewältigte das Amtsgericht Bruchsal in seinem fünf Gebäuden im Schlossbezirk die Situation? Und vor allem: Wie fährt man den Dienstbetrieb mit weiterhin hohen Schutzvorgaben ab 27. April wieder hoch? Was bringt die Corona-Zeit an bleibenden Konsequenzen? Darüber sprach Amtsgerichtsdirektorin Andrea Clapier-Krespach mit unserem Redakteur Thomas Liebscher.

Was wird anders am Amtsgericht Bruchsal, wenn dort ab Montag wieder mehr öffentlicher Dienstbetrieb erlaubt ist?

Andrea Clapier-Krespach: Wir werden noch stärker Mitarbeiter und Publikum sowie Prozessbeteiligte schützen, indem wir Hygieneregeln mit weiteren Maßnahmen umsetzen. Das Justizministerium hat Schutzmasken beschafft, die zunächst für Wachtmeister sind, die Personen vorführen oder für Richter mit Außenkontakten. Ich habe für alle Säle und Beratungszimmer Plexiglas-Trennscheiben vorgesehen.

Dahinter werden dann die Staatsanwälte ebenso sitzen wie Angeklagte und Verteidiger. In unserem Verhandlungssaal 1 hatten wir die ganze Zeit für Abstandsregeln schon einiges verändert. Die Schöffen sitzen vor dem Richter, die Verteidiger und Angeklagten nicht mehr seitlich, sondern da, wo bislang die ersten Zuschauer waren. Auch die Besucher müssen im Abstand von 1,50 Meter sitzen.

Das klingt nach einer ziemlichen „Umstellung“ für alle Beteiligten und ist gewöhnungsbedürftig…

Und wir müssen noch weiterdenken: Hauptverhandlungen mit mehr als zwei Angeklagten sind in unsrem großen Saal nicht mehr möglich. Ich habe demnächst eine Strafsache mit fünf jugendlichen Angeklagten. Es kommen die Eltern, Verteidiger, Jugendgerichtshelfer und Dolmetscher dazu. Da reichen die Kapazitäten nicht aus.

Deshalb bin ich zusammen mit „Vermögen und Bau“ des Landes auf der Suche nach einem großen Verhandlungssaal in Bruchsal.

Gibt es einen großen Stau an ausgesetzten Aufgaben, die jetzt aufgearbeitet werden?

Es gibt im Wesentlichen bei Verhandlungen in Straf- und Zivilsachen einen gewissen Corona-Rückstand, weil Nicht-Eilbedürftiges ausgesetzt war. Ansonsten ist unser Betrieb grundsätzlich weitergelaufen. Haft- und Eilsachen, einstweilige Anordnungen und Verfügungen und die eiligen Familiensachen wurden verhandelt.

Meine Mitarbeiter haben ein großes Verantwortungsgefühl gezeigt. Die Arbeitszeiten wurden ausgeweitet auf Abende und Samstage. Jeder wusste, ein Verhandlungsstau kommt, deshalb wurde abgearbeitet, was möglich ist.

Wie viele Menschen sind am Amtsgericht beschäftigt, und gibt es die Möglichkeit von Home-Office?

Wir haben etwa 100 Beschäftigte und zum Glück sind unsere Raumverhältnisse so, dass Einzelbüros eingerichtet werden konnten, nicht zuletzt aufgrund der Einführung von Wechselschichten. Auch der Zu- und Abtrag von Akten findet außerhalb der Büros in den Fluren statt. So sind die Abstandsregeln einzuhalten und das Home-Office wird nicht sehr benötigt.

Leider haben wir noch nicht die elektronische Akte. Aber die wird nach und nach eingeführt im Land, wohl zuerst bei Zivil- und Familiensachen. Richter und Rechtspfleger haben schon Notebooks für Zuhause.

Sind Videoanhörungen in diesen Zeiten eine Möglichkeit?

Ja und ich mache demnächst meine erste. Ich bin als Jugendrichterin auch für Gefangene mit Jugendstrafen in Bruchsal zuständig und habe eine Video-Anhörung angesetzt, so dass der Gefangene nicht mehr aufwändig vorgeführt werden muss. Sollte alles klappen, kann ich mir vorstellen, dass diese Technik noch mehr genutzt wird.