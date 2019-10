Volocopter aus Bruchsal stellt in Singapur Flugtaxi-Port vor

Anzeige

Wo Flugtaxis einmal starten und landen sollen: Ein Prototyp eines sogenannten Voloports für Flugtaxis ist in Singapur vorgestellt worden. Dort könnten die drohnenartigen Fluggeräte abheben und Passagiere zusteigen, teilte das Bruchsaler Unternehmen Volocopter am Montag mit.

Nach Worten des Unternehmens handelt es sich bei diesem am Montag auf einem Kongress in Singapur präsentierten Modell um den weltweit ersten Prototyp dieser Art. Er wurde den Angaben zufolge gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Skyports entwickelt. Der Voloport sei nicht nur für Volocopter, sondern auch andere elektrische Flugtaxen gedacht, hieß es weiter.

Mehr zum Thema: Volocopter stellt neues Modell für innerstädtischen Flugverkehr vor

Ziel: Verkehrsprobleme in staugeplagten Städten lösen

Mehrere Firmen weltweit, darunter die Lilium GmbH in Weßling bei München oder auch der Flugzeugbauer Airbus, arbeiten an der Entwicklung solcher Passagierdrohnen. Sie sollen helfen, die Verkehrsprobleme in staugeplagten Städten zu lösen. Nach Worten von Florian Reuter, Geschäftsführer von Volocopter, könnte es in zwei bis fünf Jahren soweit sein.

Mehr zum Thema: ADAC untersucht Chancen für Notarzt-Einsätze im Volocopter

Das Bruchsaler Unternehmen hatte Mitte September seinen ultraleichten und mit 18 Rotoren ausgerüsteten Volocopter erstmals über einer europäischen Stadt fliegen lassen: In Stuttgart drehte die Hubschrauberdrohne einige Runden – allerdings ohne Passagiere und vom Boden aus gesteuert. Zwei Jahre davor hatte der Volocopter in Dubai seinen autonomen Jungfernflug absolviert. In Singapur ist demnächst ein weiterer Testflug geplant.

dpa/lsw