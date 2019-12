Ausbau der Radwege in der Innenstadt von Bruchsal verzögert sich

Anzeige

Der Ausbau der Nord-Süd-Radverkehrsachse in Bruchsal wird sich offenbar verzögern. Aktuell sieht es so aus, als könnten die Arbeiten erst im nächsten Sommer beginnen. Hintergrund sind Vorschriften, die das Regierungspräsidium Karlsruhe bei der Vergabe beachten muss.

Im Herbst hätte er kommen sollen, der seit langem geforderte Ausbau der Nord-Süd-Radverkehrsachse zwischen der Friedrichstraße und der Schönbornstraße. Zumindest der erste Bauabschnitt. Jetzt sieht es so aus, als ob die Umsetzung der gesamten Schlossachse erst bis zum nächsten Sommer erfolgen wird.

Auch interessant: Wirtshaus am Europaplatz in Bruchsal schließt schon wieder – Wirte erklären, warum

„Die Planungen gehen noch dieses Jahr an das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe. Die prüfen die Unterlagen und schicken sie dann zurück“, erklärt Oliver Krempel, Leiter des Stadtbauamtes, auf BNN-Anfrage. Ursprünglich geplant war, den ersten Bauabschnitt von der nördlichen Friedrichstraße bis zum Knotenpunkt beim Finanzamt noch dieses Jahr mit Hilfe des städtischen Bauhofes umzusetzen. 150 000 Euro waren dafür bereits im Haushalt 2019 eingestellt. „Damit hätte man ein Zeichen setzen können, dass es los geht“, so Krempel.

Städtischer Bauhof kann den Radweg nicht bauen

Zwischenzeitlich hat sich nämlich heraus gestellt, dass das Regierungspräsidium als Straßenlastträger für die Umbauarbeiten an der B3 und damit als Hauptkostenträger an vergaberechtliche Vorgaben gebunden ist. Damit kann die Stadt nicht, wie ursprünglich geplant, die Maßnahme eigenhändig ausschreiben und den städtischen Bauhof den Radweg bauen lassen. Eine Konkurrenz zu privaten Firmen sollte so vermieden werden.

Weiterlesen: Umbau des Bruchsaler Bahnhofes offiziell besiegelt

Im Haushaltsentwurf für 2020 sind 630 000 Euro für die weiteren Bauarbeiten vorgesehen. Sobald der Haushalt – voraussichtlich im Februar – genehmigt ist, sollen laut Bauamtsleiter auch die Ausschreibungen erfolgen. Die Bauarbeiten werden dann in einem Rutsch erledigt.

Auch interessant: Der tot geglaubte Obdachlose, der in Bruchsal lebte

Spätestens zum Sommer wird dann die Nord-Süd-Radachse befahrbar sein. Die Stadt erwartet dadurch einen „signifikanten Anstieg des Radverkehrs“, wie es in der Gemeinderatsvorlage zum 1. Oktober hieß.

Radverkehr soll erleichtert werden

Wie bereits berichtet, hatten die Gemeinderäte damals mehrheitlich grünes Licht für die Radachse gegeben. Sie ist wichtiger Teil beim Ausbau des städtischen Radverkehrskonzepts. Für Radfahrer wird es damit in Zukunft möglich sein, stadtaus- und stadteinwärts in der jeweiligen Richtung zu fahren. Dazu wird in der nördlichen Friedrichstraße ein Fahrradstreifen eingezeichnet – gegenwärtige ist in Nord-Süd-Richtung noch kein legales Radfahren möglich. Dafür entfallen auf der linken Seite vier Parkplätze.

In nördlicher Richtung wird der Radverkehr mit einem Radfahrstreifen auf den Gehweg beim Finanzamt geleitet und von dort nach wenigen Metern über einen abgesenkten Bordstein wieder auf die Straße.

Nach dem Damianstor wird der Radverkehr in Richtung Ubstadt ab dem Gasthof „Bären“ mit einem Radfahrstreifen westlich an der Verkehrsinsel vorbei auf den Geh- und Radweg geführt. Die Dreiecksinsel wird dafür zurück gebaut.

Richtung Süden wird der Radverkehr über den gemeinsamen Geh- und Radweg geführt, ehe er an der Bushaltestelle „Schönbornstraße“ auf die Fahrbahn geleitet wird. Dort wird ein Schutzstreifen eingezeichnet. Im nördlichen Streckenabschnitt gehen dafür 15 Parkplätze verloren, die durch das neue Parkhaus beim