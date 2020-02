Auto, Klima, Konsum – So nutzen Menschen in der Region die Fastenzeit

Anzeige

Seit gut 25 Jahren ist für Dagmar Klimmek aus Ubstadt-Weiher der Aschermittwoch willkommener Anlass, sich in den folgenden 40 Tagen ganz bewusst mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. „Für den Körper ist das eine gute Möglichkeit für einen Restart“, sagt die Mittfünfzigerin. Doch dieses Jahr wird sie nicht nur auf Genussmittel verzichten. Sie will auch ihr Einkaufsverhalten überdenken und sich bei jedem Schaufensterbummel fragen: „Brauch ich das wirklich?“

So könne sie aktiv einen Beitrag zur Reduzierung der Mikroplastikbelastung leisten, findet Klimmek. Sie hat sich zudem einen Vorsatz genommen: „Ich werde die Nähmaschine wieder mehr einsetzen und ein früheres Hobby aktivieren, denn dann weiß ich, welches Material ich trage“. Dabei ist Dagmar Klimmek sicher: „Das könnte ich beibehalten“.

Das Fasten muss nicht an Aschermittwoch beginnen

An einer dauerhaften Änderung ist auch Holger Klein gelegen. Der Familienvater hat mit Verzicht und Umdenken nicht bis Aschermittwoch gewartet. Er hat bereits im vergangenen Sommer damit angefangen, sich über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Angetrieben sei er von dem Wunsch, dass seinen beiden kleinen Töchter „eine Zukunft haben sollen“.

Wichtig für ihn ist: „Nicht alles als selbstverständlich ansehen und nicht leben als gebe es kein Morgen“. Also begann die Familie Klein mit vielen Schritten. Sie stellten auf Mehrweg-Glasflaschen um und streichten palmölhaltige Lebensmittel aus ihrem Essensplan. Die Familie nutzt nun öfter das Fahrrad und kauft beim Bäcker mit einem Brotbeutel ein. Die Fastenzeit wollen sie nutzen, um weiter in Richtung Naturschutz zu gehen. Die nächsten 40 Tage reduziert die Familie auch das Streaming – der Energiebilanz zuliebe.

Zahlreiche Anreize zum Klimafasten in der Region

Umweltschutz und der ökologische Fußbadruck sind überhaupt Themen, die jetzt auch in der Fastenzeit in den Fokus gerückt werden. So bieten der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und das evangelische Dekanat Karlsruhe ein „Fastenticket“. Das soll zum Verzicht auf das Auto und zur ÖPNV-Nutzung motivieren. Die evangelische Kirchengemeinde Münzesheim stellt die Fastenaktion „Sieben Wochen ohne“ unter die Überschrift „Klimafasten“ mit sieben Themenschwerpunkten.

Im Sinne der katholischen Kirche gelten die 40 Tage von Aschermittwoch bis Gründonnerstag als Bußzeit zur Vorbereitung auf Ostern. Zu der Vorbereitung gehört so wie das Fasten ebenso auch die Hinwendung zum Nächsten, sagt Christian Erath, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Forst/Ubstadt-Weiher.

Fastenzeit als innerer Frühjahrsputz

Eine ältere Dame aus Weiher will beides in einfacher Weise umsetzen. Sie verzichtet selbst auf ihre Lieblingsspeisen, bereitet sie aber dennoch zu. Die Speisen will sie „kranken, traurigen oder einsamen Menschen im Ort zu bringen“.

Die Fastenzeit diene vor allem als „Frühjahrsputz in mir drin“ und damit mehr der seelischen denn der körperlichen Gesundheit, erklärt Pfarrer Erath weiter. Und natürlich sei das nicht nur auf die 40 Tage begrenzt, sondern sollte länger halten. Denn: „man kann nicht innerlich gut aufräumen und dann an Ostern wieder alles vergessen“. Aber da der Mensch bequem sei, bedürfe es einer jährlichen Erinnerung.