Auto kollidiert mit Lkw auf A5 bei Bruchsal

Mitten im frühmorgendlichen Berufsverkehr hat sich auf der Autobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und der Anschlussstelle Bruchsal ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge war am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr ein Pkw in Richtung Karlsruhe unterwegs als er in Höhe Forst mit einem Lkw kollidierte. Feuerwehren aus Bruchsal und Karlsdorf-Neuthard sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz.

Ob es Verletzte gab, ist derzeit noch unklar. Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde gegen 6 Uhr geräumt, die Sperrung ist wieder aufgehoben. Es entstand kurzzeitig ein Rückstau von rund acht Kilometer Länge.

BNN