Babyglück nach Maulwurfjagd: Mole-Teilnehmer Yves wird Papa

Anzeige

Während der ehemalige „Mister Baden-Württemberg“ Yves Unser (29) aus Bruchsal in der Abenteuershow „The Mole“ im Fernsehen den Maulwurf durch Argentinien jagt – oder selbst gejagt wird – bereitet er sich gemeinsam mit Freundin Vanessa (25) auf ein ganz anderes Abenteuer vor: Die beiden werden im Juli zum ersten Mal Eltern.

Vanessa überraschte ihren Freund im vergangenen November direkt nach der Rückkehr von den Dreharbeiten zu „The Mole“ mit der frohen Botschaft. „Als ich nach Hause kam, hatte sie einen kleinen Karton vorbereitet, mit einem Strampelanzug auf dem ‚I love Daddy‘ stand und dem Ultraschall-Bild“, erzählt der werdende Papa.

2018 kennen und lieben gelernt

Seine Partnerin, von Beruf Nageldesignerin und Friseurmeisterin, ist im neunten Monat schwanger. Kennengelernt haben sich Yves und die Wienerin 2018 per Facebook. Es folgten viele Telefonate per FaceTime – und schließlich ein Besuch in Wien. Bei beiden habe es sofort gefunkt.

Mehr zum Thema: Spielt Bruchsaler bei TV-Show „The Mole“ ein falsches Spiel?

Inzwischen leben sie zusammen in Bruchsal in einer komplett kernsanierten Wohnung, wo sie alles selbst gestalten konnten. Ihr derzeitiger Lieblingsort in der neuen Heimat ist der Michaelsberg. Entweder joggt der 29-Jährige nach oben oder sie gehen dort gemeinsam mit ihrem Hund spazieren.

Beide freuen sich sehr auf ihre Tochter. Diese soll, wenn es nach dem Mole-Kandidaten geht, nicht das einzige Kind bleiben. „Ein Junge sollte noch her“, sagt Unser im Gespräch mit den Badischen Nachrichten. Außerdem habe er schon immer drei Kinder gewollt.

Mehr zum Thema: „The Mole“-Teilnehmer Yves ist durch Sendung aufs Pferd gekommen

Schwangerschaft ohne Zickereien

„Es ist wohl die wundervollste Aufgabe im Leben eines Mannes, sich um seine eigene Familie zu sorgen“, beschreibt der Bruchsaler das Vatersein. Es sei definitiv eine Herausforderung, der Niemand von Beginn an gewachsen sei. Doch genau das sei das Schöne daran, kopfüber ins kalte Wasser geworfen zu werden.

Er werde alles in seiner Macht stehende tun, dass es ihm und seiner und seiner kleinen Tochter an nichts fehlen werde. So möchte er all sein Wissen und auch seine positiven Eigenschaften an die Kleine weitergeben.

Die Schwangerschaft verlief bisher problemlos. Dank gesunder Ernährung und viel frischer Luft kamen auch noch keine Schwangerschaftszickereien auf, so die 25-Jährige.

Mehr zum Thema: Wieviel Teamgeist steckt in den Teilnehmern von „The Mole“?

Ausblick auf die Folge am 10. Juni

Nach dem großen Krach und Colleens Tränen am Ende der vergangenen Folge, geht es

diese Woche bei „The Mole – Wem kannst Du trauen?“ zunächst einmal mit einer Aussprache los: Aaron und Jessi diskutieren über ihren Vertrauensbruch und seinen Ausflipper.

Die erste Challenge führt die fünf Kandidaten in Buenos Aires dann in eines der vielen

Fußballstadien. Dort müssen sie vor The BossHoss mit ihrem Fußballwissen und -können

glänzen – vor allem Yves mit Letzterem. Doch irgendwie stellt er sich etwas an.

Weiter geht es bei der zweiten Challenge für die Kandidaten Colleen, Jessica, Martin, Yves und Aaron damit, höchst konzentriert nicht nur Tango-Fragen beantworten, sondern auch einen Schlüssel im Auge zu behalten, der in Windeseile von Tango-Paar zu Tango-Paar wandert .

Als dritte Challenge haben The BossHoss höchst selbst ein Spiel kreiert, denn „mit Schnaps

kenne wir uns besser aus, als mit Standardtänzen“: Das Promille-Quiz. Die Kandidaten

müssen 15 Fragen beantworten, es gibt jeweils drei Antwortmöglichkeiten – Glas A, Glas B

oder Glas C. Doch bei eieiner falschen Antwort ist Schnaps im Glas und am Ende müssen die

beiden auserkorenen „Trinker“ einen Promilletest bestehen, um das erspielte Geld zu

verdoppeln.

Zum Schluss geht es für die Kandidaten Colleen, Jessica, Martin, Yves und Aaron in ein Studio zum Mole-Talk. Das bedeutet: Jeder kann mit dem Mole sprechen – wenn er oder sie ihn erwischt.

Die nächste Folge von „The Mole“ kommt am Mittwoch, 20.15 Uhr, auf Sat.1.