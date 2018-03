Bad Schönborn: Versuchter Mord und schwerer Raub

Zwei 22 und 27 Jahre alte Männer werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Den beiden wird versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Nach den bisherigen Feststellungen der Kriminalpolizei sollen die beiden Beschuldigten am Montag kurz vor 4 Uhr in das Haus eines 88-Jährigen im Südring in Bad Schönborn Langenbrücken eingebrochen sein.

Hausbesitzer hat selbst den Notruf gewählt

Dort hätten sie den Hausbesitzer niedergeschlagen und ihm schwere Verletzungen zugefügt. Anschließend seien sie geflüchtet. Das Opfer hatte kurz vor 4 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er Einbruchsgeräusche wahrgenommen habe.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife in Tatortnähe einen Pkw, in dem drei Männer saßen, feststellen und kontrollieren, so teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Einbruchswerkzeug im Kofferraum

Bei der Kontrolle fanden die Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug im Kofferraum. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen die beiden 22- und 27-jährigen Männer, rumänischer Herkunft. Gegen den 31-Jährigen Fahrer des Fahrzeuges konnte hingegen kein dringender Tatverdacht begründet werden. Er wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der schwerverletzte 88-Jährige befindet sich in einer Klinik.