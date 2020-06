Anzeige

In Bruchsaler Kneipen und Bars flimmert der Deutschen liebstes Hobby wieder über die Bildschirme. Allerdings bleibt nach der Corona-Zwangspause beim Fußball schauen in Gesellschaft die Stimmung derzeit noch aus. Das liegt unter anderem daran, dass die Fans bei den Partien im Stadion fehlen.

Spätestens seit 2006 und der Weltmeisterschaft in Deutschland trifft man sich immer wieder mit Kumpels, Freunden oder Bekannten, um in Gesellschaft Fußball zu schauen. Trotz Abstands- und Hygieneregeln praktiziert man die kleine Form des „Public Viewing“ auch in Corona-Zeiten. Zumal seit drei Wochen Gaststätten und Restaurants sowie seit wenigen Tagen Kneipen und Bars wieder geöffnet haben.

Allerdings ist in Bruchsal auch bei dieser Freizeitgestaltung nichts mehr so, wie es früher einmal war. Gejubelt, gezittert, geschrien oder gelitten wird nur sporadisch. Das liegt zweifellos auch an den Geisterkulissen bei den Partien der Bundesliga und der Zweiten Liga.

Eigentlich herrscht hier immer eine gute Stimmung, es ist immer sehr emotional. Stefan Steinacker, Stammgast im Brusler Kneiple

„Eigentlich herrscht hier immer eine gute Stimmung, es ist immer sehr emotional. Da aktuell aber deutlich weniger Leute zum Fußball schauen vorbeikommen, ist von dieser Atmosphäre doch einiges verloren gegangen“, erklärt Stefan Steinacker. Er ist einer der vielen Stammgäste im Brusler Kneiple und zugleich Vorsitzender des dortigen Stammtischs.

Es stehen 50 Prozent weniger Plätze zur Verfügung

Eigentlich kommen in die Kneipe gegenüber des Kinos immer 50 bis 60 Gäste, um auf den drei großen TV-Bildschirmen Spiele der drei deutschen Profiligen sowie Partien der Champions League zu verfolgen. Doch aktuell stehen Wirt Peter Lampert nur etwa 30 Plätze zur Verfügung. „Wenn einem rund 50 Prozent der Gäste fehlen, dann merkt man das natürlich am Umsatz – und es schlägt sich auch auf die Stimmung nieder“, erklärt der Gastronom.

Gut besucht ist das Brusler Kneiple stets bei Spielen des Karlsruher SC. So ist es auch am Sonntagnachmittag. Dass der abstiegsbedrohte badische Zweitligist bei Erzgebirge Aue aber nicht gerade eine Glanzleistung abliefert und am Ende mit 0:1 verliert, trägt nicht dazu bei, dass die Stimmung überkocht. Immerhin gibt es genügend strittige Szenen, die fachkundig und durchaus leidenschaftlich diskutiert und analysiert werden.

Badnerlied und Stadionhymne werden gespielt

Lampert hält übrigens auch in Corona-Zeiten an den Ritualen fest, die im Kneiple zu KSC-Spielen einfach dazugehören: Vor dem Anpfiff werden das Badnerlied und die Stadionhymne „KSC olé, olé“ gespielt. Zudem dimmt er das Licht auf blau. „Genau deswegen kommen die Leute einfach gern hierher zum Fußball schauen“, versichert Stammgast Steinacker.

Doch nicht nur im Brusler Kneiple kann man in der City der Barockstadt Fußball schauen. Unter anderem flimmert der Deutschen liebstes Hobby in der Bar „FREIraum“ in der Martin-Luther-Straße sowie in Egan’s Irish Pub im Bahnhof über die Bildschirme.

Resonanz ist wegen Corona deutlich zurückgegangen

Doch auch in diesen beiden Locations hat Corona dafür gesorgt, dass die Resonanz nicht zuletzt wegen der Abstandsregeln deutlich zurückgegangen ist. „Das Problem sind auch die fehlenden Fans im Stadion. Wenn man im Fernsehen keine Stimmung hat, dann ist es wirklich sehr schwer, dass in einer Gaststätte Stimmung aufkommt – vor allem wenn dort weniger Leute sind als sonst“, sagt Katja Egan, die Frau von Egan’s Pub-Inhaber Paul Egan.