Betroffene über argwöhnische Blicke und Beschimpfungen

Der rassistische Anschlag auf zwei Shisha-Bars mit insgesamt elf Toten in Hanau liegt knapp einen Monat zurück. Doch die Angst bei hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist geblieben. „Der Anschlag hat eine große Schockwelle ausgelöst“, erzählt Esma Saglam, die seit Jahren aktiv in der Muslim Gemeinde Bruchsal ist. Eltern sorgen sich um ihre Kinder, die nach wie vor Shisha-Bars besuchen – nun aber etwas vorsichtiger sind.

Auch Jugendliche der Muslim Gemeinde im Bahnweideweg werden sich bei der Aktion „Teppich der Vielfalt“ am 19. März auf dem Marktplatz Bruchsal beteiligen, die im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus stattfinden. Bereits in der Vergangenheit hat die Gemeinde mit verschiedenen Aktionen das Gespräch gesucht. „Ich wünsche mir, dass die Menschen einander ohne Vorurteile zuhören“, sagt Esma Saglam. Seit der Flüchtlingskrise 2015 und dem Wahlerfolg der AfD, die der Verfassungsschutz erst am Donnerstag in Teilen als rechtsextrem eingestuft hat, habe sich das Klima verschärft: „Rassisten sind mutiger geworden. Während sie früher geschimpft haben, werden sie nun auch handgreiflich“, berichtet die 44-Jährige aus der Gemeinde.

Rassistische Erfahrungen im Alltag haben viele Menschen mit Migrationshintergrund gemacht: „Mit einer Frau mit Kopftuch reden die Leute lauter und fuchteln herum, als würde ich sie nicht verstehen“, erzählt Esma Saglam in perfektem Deutsch. Sie sieht sich nicht als Opfer, beklagt aber, dass sie als Kopftuchträgerin oft in eine bestimmte politische Ecke gestellt werde. In der Schule würden die Kinder von Lehrern für die türkische Politik verantwortlich gemacht.

Mit Kopftuch gibt es keine Lehrstelle

Auch für die 17-jährige Söhret Kalmuk aus Bruchsal ist das Kopftuch immer wieder Thema – vor allem, als sie sich für einen Ausbildungsplatz beworben hat: „Kunden würden sich beschweren“, begründete eine Supermarkt-Kette ihre Stellen-Absage. Ihre Cousine – ohne Kopftuch – habe eine Zusage bekommen. Die 17-Jährige, die seit sechs Jahren aus religiösen Gründen bewusst das Tuch trägt, hat schon erlebt, wie eine Frau versuchte, ihr das Kopftuch herunterzuziehen. Sie hielt sie offensichtlich für unterdrückt: „Das Kopftuch ist für mich kein Hindernis, meine Ziele zu verfolgen“, sagt sie selbstbewusst.

Absage vom Vermieter

„Mit Hanau kommt alles wieder hoch“, berichtet Figen Özügüzel, die in Bruchsal als Dolmetscherin arbeitet und sich integriert fühlt. Dazu gehört, als gebürtige Türkin für eine Lehrstelle zurückgewiesen zu werden. Auch ihre Einbürgerung schützte sie nicht davor, von Vermietern eine Absage zu erhalten, sobald sie ihren Namen erwähnt: „Zu viele Ös und Üs“, erklärt sie lachend. Doch eigentlich fühle sie sich in Bruchsal nicht als Fremde. Dank ihrem Beruf kann sie vielen Menschen helfen, und sie Freunde aus verschiedenen Nationen.

Kidist Hailu aus Bad Schönborn sieht sich nicht als Opfer. Aber auch die promovierte Chemikerin, die als interkulturelle Trainerin für Behörden und Firmen arbeitet, kennt es, auf ihre Hautfarbe reduziert zu werden. Es sind vor allem die abwertenden und argwöhnischen Blicke in teuren Läden, die sie mit dunkelhäutigen Menschen teilt. Von Politikern wünscht sie sich jetzt, dass sie das Bild einer Gesellschaft entwerfen, in der jeder willkommen ist. Ermutigend findet sie, dass nach dem Anschlag von Hanau viele Menschen ihre Anteilnahme gezeigt haben.

Möglichkeiten für Begegnungen und Gesprächen bieten die vierten Internationalen Wochen gegen Rassismus in Bruchsal. Sie finden jetzt vom 19. März bis 29. März statt – der Corona-Virus hat auch bei dieser Veranstaltungsreihe bereits für zahlreiche Absagen gesorgt. Auftakt bildet die Mitmach-Aktion am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Teilnehmer sollen mit Decken, Stoffen oder Fußabstreifern einen bunten „Teppich der Vielfalt“ bilden.

„Der Patchwork-Teppich soll die Vielfalt Bruchsal zeigen“, so die städtische Integrationsbeauftragte Fürüzan Kübach im BNN-Gespräch. Von den weltweit 192 Nationen sind 140 in Bruchsal vertreten. Über ein Drittel der 45.000 Einwohner Bruchsals haben einen Migrationshintergrund. Um Raum für Gespräche anzubieten, hat die Integrationsbeauftragte ein möglichst vielfältiges Programm mit Theater, Workshop, Vorträgen, Lesungen und Musik zusammengestellt. Sie kooperiert dabei mit der Flüchtlingshilfe, der BLB, der Friedensinitiative, den Buchhandlungen und der Stadtbibliothek. Unter www.bruchsal.de und Integrationsbeauftragte gibt es einen Flyer zum Runterladen.