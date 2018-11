Bierkrug über den Schädel gehauen: Schlägerei in Ubstadt-Weiher

Anzeige

In Ubstadt-Weiher haben sich in der Nacht auf Sonntag drei Männer in die Haare gekriegt. Einer schlug dabei einem anderen einen Bierkrug über den Schädel.

Gegen 23.45 Uhr sei es in einer Kneipe in der Hauptstraße in Weiher zu einer Schlägerei gekommen, so die Polizei auf BNN-Nachfrage. Die drei beteiligten Männer hätten alle ordentlich Alkohol getrunken. Einer der Männer schlug daraufhin einem anderen seinen Bierkrug über den Kopf. Zwei der drei Schläger mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe nicht, bei der Tat handele es sich trotzdem um gefährliche Körperverletzung.