Mit einer Bio-Gas-Anlage hat Helmut Jäger seinen landwirtschaftlichen Betrieb erweitert – der Ackerbau alleine hat nicht mehr gereicht. Jetzt hofft der Bruchsaler Landwirt auf anhaltende Förderung.

Ein säuerlicher Geruch liegt über der Bio-Gas-Anlage in der Bruchsaler Langentalsiedlung. Auf der einen Seite stehen die Pflanzen noch grün und fest am Boden. Auf der anderen Seite liegen bereits geerntete Pflanzen zusammengepresst hinter den Silos. Bereit für ihren Einsatz zur Energieproduktion.

Der Preis für Getreide ist so schlecht, dass wir den Lebensunterhalt damit nicht mehr erwirtschaften können. Landwirt Helmut Jäger

Ackerbau ist noch immer eines von Helmut Jägers Hauptgeschäften – aber längst nicht mehr das einzige. Bio-Gas-Anlage, Werkstatt, Golfplatz-Pflege: „Nur Landwirtschaft zu betreiben, ist ein hartes Brot“, sagt er. Eine Frage, die ihn nicht nur mit Blick auf sein eigenes Leben sondern auch die Zukunft seiner Söhne bewegt, denn beide arbeiten inzwischen fest auf dem Hof mit: „Ab wann kann ich davon leben?“

Der 55-Jährige wünscht sich verlässliche Aussagen, um neue Ideen entwickeln zu können. Auf rund Hundert Hektar seines Hofes wachsen etwa Zuckerrüben, Mais und Weizen. „Der Preis für Getreide ist so schlecht, dass wir den Lebensunterhalt damit nicht mehr erwirtschaften können“, erzählt Jäger.

Betriebe müssten größer werden oder eben andere Tätigkeiten aufnehmen. Das hat auch er vor einigen Jahren getan. 2004 schloss er sich mit zwei Kollegen zusammen. Die Rettung für aufkommende finanzielle Lücken: eine millionenschwere Bio-Gas-Anlage zur Strom- und Wärmeerzeugung, ermöglicht durch staatliche Förderprogramme. „Wenige Jahre später hat sich die Politik schon wieder davon abgewandt“, erinnert er sich. Die Förderung für das Projekt läuft noch rund fünfeinhalb Jahre. Ob sie verlängert wird, ist noch unklar, und damit wankt auch der Fortbestand des Projekts. „Ohne finanzielle Unterstützung geht das nicht“, sagt er ohne Umschweife.

Doch die Politik gebe keine Planungssicherheit, ändere ihre Richtung, während man selbst die notwendige Umstellung oder neue Projekte noch gar nicht abbezahlt habe. In der Zwischenzeit sammelt sein Sohn David, selbst studierter Landwirt, Erfahrungen im Bruchsaler Familienbetrieb. Dieser geht schon auf den Urgroßvater zurück. „Das Einkommen außerhalb der Landwirtschaft zu verdienen, wäre einfacher“, sagt der 26-Jährige und schaut sich auf dem Gelände um. Herzblut sei sicher bei der Entscheidung dabei. „Aber erst dann einzusteigen, wenn mein Vater schon in Rente ist, funktioniert nicht.“

Der Landwirt als Multitalent

Wirtschaftlichkeit sei für ihn dennoch ein Punkt, der ihn im täglichen Arbeiten und Ausprobieren neuer Methoden beschäftige. An der Einfahrt zum Hof blühen Blumen und Gräser auf einem Wiesenstreifen, gut sichtbar für Vorbeifahrende. Hühner gackern – die Freiland-Eier können Besucher direkt am Automaten kaufen, während sie die Tiere beobachten. „Das hat meine Tochter angefangen“, sagt Helmut Jäger.

Es macht Spaß, dass sich jemand für unsere Arbeit interessiert. Helmut Jäger

Den Kontakt mit den Bürgern hat die Landwirt-Familie über ihre Blühflächen belebt: Wer will, kann ein Stück kaufen und so Wohnraum für Insekten schaffen. Ein Hektar bepflanzt der Betrieb bereits im Auftrag derer, die an der Aktion teilnehmen. „Der Zuspruch ist in diesem Jahr immer größer geworden“, sagt Jäger. „Es macht Spaß, dass sich jemand für unsere Arbeit interessiert.“

Gespräche und gemeinsame Projekte von Politik, Bürgern und Landwirten würde er sich viel mehr wünschen. Gemeinsam mit der Stadt schaffe sein Hof zudem Ausgleichsflächen: Wenn neu gebaut wird, reichert Jäger Bereiche seines Ackerlands etwa mit Wildkräutern an, die zwischen den üblichen Anbau gesetzt würden. Damit soll auch Lebensraum für Insekten erhalten werden. „Als Folge produzieren wir an dieser Stelle weniger Nahrungsmittel“, sagt Jäger. „Aber wir wollen unseren Beitrag leisten.“

Glyphosat und Co sorgen für Ärger

Doch der Landwirt erntet auch negative Reaktionen: Im Mittelpunkt stehen dabei oft Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat. „Auf meinem Acker kann man genau sehen, wenn ich eine Ecke nicht erreicht habe“, erklärt Jäger. Ertrag gebe es an dieser Stelle keinen. Doch das Verbot werde ihm keine Wahl lassen. „Wir müssen uns etwas anderes überlegen.“

Je weniger Getreide die Landwirte in der Heimat erwirtschaften, desto mehr müsse importiert werden: „Ist das nachhaltig?“ Jäger ist sich sicher: „Günstiger werden die Lebensmittel nicht.“ Hinzu komme noch der Trend zu Bio. „Um da einzusteigen, muss man erstmal Geld haben.“ Mehr Arbeitskraft, mehr Technik, mehr Kosten. „Es findet ein Umdenken statt“, sagt Jäger. Aber das müssten sich genau wie die Höfe auch die Verbraucher leisten können. „Die meisten geben nur einen kleinen Teil ihres Gehalts für Nahrung aus.“

Deshalb brachte ihn die Situation vor etwa 16 Jahren dazu, sich mit der Bio-Gas-Anlage ein weiteres Standbein aufzubauen. „Und Strom braucht jeder“, sagt Jäger und lächelt. Inzwischen produziert er gemeinsam mit zwei Kollegen rund zwölf Megawatt Strom am Tag in einer Bio-Gas-Anlage. „Das benötigen drei Haushalte mit vier Personen im Jahr“, erklärt er.

Fast alles, was er dazu braucht, wächst auf seinem Feld. Getreide, Gras und Mais werden geerntet, zerkleinert und mit Milchsäure haltbar gemacht. Kurzgefasst: Die Masse wird mit Bakterien zersetzt, wobei Gas entstehe, das wiederum gezündet wird und über einen Trafo Strom erzeuge. Das Abfallprodukt komme als Dünger auf den Acker zurück, erklärt Jäger. „Alles ein Kreislauf.“

Blick in die Zukunft mit Sorgenfalten

Der Strom werde direkt ins Netz eingespeist. Noch lohne sich das Geschäft. Was nach Ende der staatlichen Förderung passiere, könne er heute noch nicht absehen. „Ohne geht es nicht“, wiederholt Jäger. „Welche Gesetze kommen und wie meistert man die?“: Unsicherheiten beschäftigen Sohn David, wenn er an seine Zukunft denkt.

Vorgaben der Politik würden sich kurzfristig ändern. „Man stellt sich auf etwas ein, hat ein Problem gelöst und muss sich dann schon wieder etwas Neues einfallen lassen.“ Da hakt auch sein großer Bruder ein: „In der Industrie gibt es jahrelange Übergangsfristen“, so Fabian Jäger, der gerade aus der Werkstatt eilt. Er repariert Maschinen – für den eigenen Betrieb und für andere. „Als Landwirt bekommt man das nicht.“