Gaststätte bei Kronau steht in Vollbrand: L555 vollgesperrt, Stau auf A5

Am Mittwochnachmittag ist gegen 16.45 in einer Gaststätte an der L555 zwischen Kronau und der Anschlussstelle zur A5 ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, seien die Löscharbeiten momentan im Gange. Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden ist noch nichts bekannt. Es handelt sich um ein Restaurant neben einer Tankstelle nahe der Autobahnauffahrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Gäste im Lokal und niemand wurde verletzt.

Die L555 wurde im Zuge der Löscharbeiten vollgesperrt. Inzwischen hat sich wegen Schaulustigen auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau ein Rückstau gebildet.

Aufgrund der aktuellen Situation werden Schaulustige gebeten, sich vom Brandort fernzuhalten. Die Feuerwehren aus Kronau, Ubstadt-Weiher, Bad Schönborn und Bruchsal sind im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

