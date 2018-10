Versuchte Vergewaltigung in Bruchsal: Polizei sucht Zeugen

Nach einer versuchten Vergewaltigung in Bruchsal sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann soll eine Frau am Freitagabend gegen 23.15 Uhr an der B35 angegriffen haben. Die 22-Jährige wehrte sich mit allen Kräften.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr: Eine 22-Jährige war auf dem Gehweg entlang der B 35 in Richtung Heidelsheim unterwegs. In Höhe des dortigen Lidl-Supermarkts soll ihr dann ein Mann entgegengekommen sein, heißt es von der Polizei. Nach etwa 150 Metern bemerkte die Frau, dass der Mann umgedreht hatte und ihr folgte. Nachdem die beiden das dortige Asylantenheim passiert hatten, rannte der Mann auf die Frau zu, packte sie am Hals und an den Unterarmen und zog sie eine Böschung hinunter. Dort kam es zu einem Kampf – so die Darstellung der Polizei in einer Pressemeldung aus der Nacht. Die 22-Jährige wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den Angreifer, woraufhin der Mann von ihr abließ, die Böschung hinaufkrabbelte und in Richtung Heidelsheim davongerannt sein soll.