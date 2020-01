Bruchsaler Wirte finden kein Personal

Anzeige

„Ja, finden Sie in Bruchsal mal ein Lokal mit Nebenzimmer.“ Dieter Bockhart ist Realist. Seit er sein Bruchsaler Restaurant Ratskeller am besten Platz der Stadt dicht gemacht hat, weiß er, dass das Angebot nicht eben größer geworden ist. Vereine oder Familienfeiern – manch einstiger Kunde ist seither heimatlos geworden und muss sich andernorts treffen. Zumal auch das Wirtshaus am Europaplatz seit Weihnachten dicht ist und damit ein weiteres großes Nebenzimmer fehlt.

Hotel Ratskeller weiter geöffnet

Immerhin: Bockhart, gelernter Küchenmeister, will sein Restaurant am Bruchsaler Marktplatz wieder aufmachen. 50 Sitzplätze plus 50 weitere im Nebenzimmer und 60 Außensitze fehlen im kulinarischen Angebot Bruchsals bereits seit Anfang 2019.

Auch interessant: Hoepfner bestätigt: Bruchsaler Wirtshaus schon wieder vor dem Aus

Allein das Hotel direkt neben dem Rathaus betreibt der Wirt derzeit weiter. „Klar, auch unsere Hotelgäste warten darauf, dass wir wieder aufmachen“, weiß Bockhart. Nur: „Wir finden kaum Personal.“ Der gebürtige Augsburger ist seit 40 Jahren im Badischen, seit elf Jahren Chef des Ratskellers.

Arbeitszeiten sind nicht attraktiv

Doch immer schwieriger wird die Suche nach Kellnern, Servicepersonal und noch schwieriger die nach Köchen. „Manche kommen einfach nach drei Wochen nicht mehr“, so seine leidige Erfahrung. Auch von der Handelskammer hört er Ähnliches. Die Arbeitszeiten in der Gastronomie sind nicht besonders attraktiv, Köche suchen sich eher Jobs in Kantinen oder mit geregelteren Arbeitszeiten.

Auch interessant: Almigo hat am Bruchsaler Europaplatz nach zweieinhalb Monaten ausgeschnitzelt

Von ähnlichen Erfahrungen hatte bereits Andreas Hill berichtet: „Gutes Personal zu bekommen, ist extrem schwierig“, hatte der bei der Schließung seines Wirtshauses im Dezember berichtet. Auch Bockhart stand mitunter 13 Stunden am Tag in seinem Restaurant. Nun überlegt er, zumindest nicht mehr an sieben Tagen zu öffnen oder nur noch abends. Seine Gesundheit hat zuletzt nicht mehr mitgespielt. Wann genau es weitergeht, ist allerdings derzeit noch offen.