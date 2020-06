Anzeige

Ein 14-jähriger Schüler war Karl Simon im Jahr 1945. Er erlebte bewusst das Kriegsende in seinem Heimatort Weiher (heute Ubstadt-Weiher) wie auch die Besatzungszeit durch französische und amerikanische Tuppen.

Die Plünderung wurde angekündigt. Im Frühsommer 1945 verkündeten Soldaten der französischen Besatzungsmacht in Weiher, dass es eine groß angelegte Durchsuchung in den Häusern des Dorfes geben würde.

14-Jähriger erlebt Plünderung im Haus der Großmutter

Der damals 14-jährige Karl Simon erlebte, wie im Haus seiner Großmutter Maria Simon, geborene Brenner, alle Schränke und Schubladen aufgezogen wurden. „Wir hatten damals einen Fotoapparat von Mannheimer Leuten aufbewahrt. Ich habe den ’Foto’ noch in einen unteren Schieber getan. Ich dachte, es wäre nicht nötig, ihn im Stall zu verstecken. Aber sie fanden ihn“.

Viele präzise Erinnerungen an die Besatzungszeit nach dem Kriegsende 1945 hat der heute 89-jährige Weiherer parat;. „Beim Nachbarn in der Hirschstraße gab es kein Hoftor. Da sind die Franzosen mit ihrem amerikanischen Jeep hineingefahren und haben mit Pistolen die Hühner geschossen und mitgenommen.“

An der Zigarrenfabrik Neuhaus forderte die Siegermacht, „tout de suite“, Kisten von Tabakwaren. Und wer französische Offiziere nicht grüßte, erhielt auch als Jugendlicher eine Strafe: Die Ohrfeige.

Wechsel von französischen zu amerikanischen Truppen im Ort

Vor 75 Jahren, Anfang April 1945 bis zum 7. Juli 1945, regierten französische Militärs im heutigen Ubstadt-Weiher wie im gesamten Raum Bruchsal. Danach wurden sie von der amerikanischen Besatzungsmacht abgelöst. Diese hatte eine Grenze ihrer Zone in der Autobahn Karlsruhe-Stuttgart-Ulm festgelegt.

Alles was nördlich lag, ob in Baden oder Württemberg gehörte zum amerikanischen Bereich. Die US-Planer nahmen keine Rücksicht auf die alten Länder Baden und Württemberg. Später hieß das aus der amerikanischen Besatzungszone entstandene Bundesland Württemberg-Baden.

Film über die Befreiung des KZ Dachau

Die Amerikaner waren als erste in Weiher einmarschiert, am 1. April 1945, dem Ostersonntag, als Einwohner weiße Tücher schwenkten. Karl Simon war Schüler am Schloss-Gymnasium Bruchsal, aber Unterricht gab es schon lange keinen mehr.

Seine Eltern waren bereits gestorben, er lebte bei seiner Großmutter und arbeitete eine Zeitlang in einem örtlichen, rüstungswichtigen Betrieb. „Der erste amerikanische Soldat, der in unser Haus kam, trug einen Rosenkranzanhänger. Meine Großmutter erklärte ihm mit Händen und Füßen, dass sie einen Bruder in den USA hätte. Der Soldat schickte uns zur Sicherheit in den Luftschutzkeller der Zigarrenfabrik Neuhaus. Es schlugen ja deutsche Granaten im Dorf ein.“

Dass es solche Lager gab, das war uns schon vorher bekannt. Karl Simon über KZ Dachau

Als die Amerikaner im Juli 1945 in Weiher die Besatzung übernahmen, zeigten sie für die Bewohner einen Film im Rose-Saal, eine Dokumentation von der Befreiung des KZ Dachau. „Dass es solche Lager gab, das war uns aber schon vorher bekannt. Nur nicht, was genau geschah“, berichtet Simon, der schon damals eng der Kirche verbunden war.

Ein Job und eine Angebot für die USA

Im Gasthaus Hirsch in Weiher wurden die amerikanischen Soldaten verpflegt. „Eines Tages fragten sie mich und ein anderen, ob wir nicht als Tellerwäscher gegen Reichsmark bei den Truppen arbeiten wollten“, berichtet Simon. „Wir sagten Ja und nach einer Blutprobe in Langenbrücken begann unsere Arbeit im Sommer 1945. Später boten uns die Soldaten an, mit ihnen in die USA zu gehen. Aber ich wollte nicht weg.“

Simon machte 1946 eine Lehre zum Autoelektriker in Bruchsal. Später wurde er Polizist und ging 1990 bei der Bereitschaftspolizei in Ruhestand. Seine Erinnerungen gab er in vielen Vorträgen und Artikeln für den Heimatverein Ubstadt-Weiher weiter.