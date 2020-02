Bruchsalerin Alice de Santana scheidet bei DSDS aus

Anzeige

Bruchsalerin Alice de Santana ist im Recall der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Recall ausgeschieden. Sie performte mit drei weiteren Kandidaten den Song „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper. Laut Dieter Bohlen sei sie in der Gruppe „ein bisschen untergegangen.“

Von unserem Mitarbeiter Armin Herberger

Im Recall bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ging es am Samstag in Sölden in Österreich weiter. Im gläsernen Ice Q Restaurant – bekannt aus dem James Bond Film „Spectre“ – auf 3.000 Metern mit Blick auf die Tiroler Alpen, mussten die Kandidaten in der ersten Runde in 10er Reihen vor die Jury treten und singen.

Die Bruchsalerin Alice de Santana performte mit drei anderen Sing-Sternchen „Shallow“, eigentlich ein Duett von Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film „A Star Is Born“. „In der Gruppe bist du mir ein bisschen untergegangen“ sagte Jurorsenior Dieter Bohlen noch verhältnismäßig zurückhaltend.

Xavier Naidoo, der sich für die Kandidaten Kandidatinnen vorab bereits Zeit für ein Gespräch genommen hatte, um sie gegen Nervosität zu unterstützen, sah noch Potential, mit Gefühlen auf der Bühne umzugehen: „Entertainment ist auch Pokerface!“ Am Ende hat es für die Bruchsalerin nicht gereicht für den nächsten Recall nach Südafrika.

