Brummifahrer bereitet sein Frühstück am Steuer zu

Sein Müsli zubereitet hat ein Brummifahrer – allerdings nicht auf der Raststätte – sondern während der Fahrt auf der Autobahn 5 bei Kronau. Das meldet jetzt die Polizei. Sie spricht dabei von einer „fahrerfremden Tätigkeit“ und „Aufmerksamkeitsdefiziten“. Hier vorzeubeugen galt es bei einer großen Kontrolle der Verkehrspolizei Mannheim mit der Bußdgeldstelle in Kalsruhe. Zumal es gerade in den vergangenen Wochen schwere Unfälle mit Lkw gegeben hatte.

Mehrstündige Kontrolle

Bei einer mehrstündigen Kontrolle am Mittwoch auf der A 5 und der A 6 rund um das Walldorfer Kreuz zeigte sich, dass es nicht einfach ist, unter den mehr als 20.000 Lkw-Fahrern diejenigen herauszufinden, die just bei der Vorbeifahrt fahrerfremde Tätigkeiten vornehmen, so heißt es in der Mitteilung der Polizei. Um 10.37 Uhr wurde ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bei der Fahrt auf der A 5 in Richtung Karlsruhe dabei beobachtet, wie er während der Fahrt ein Müsli zubereitete und anschließend verspeiste. In weiteren vier Fällen wurden Lastzugfahrer beim Telefonieren während der Fahrt aufgezeichnet und zur Anzeige gebracht.

100 Euro Bußgeld