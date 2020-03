Coronavirus überstanden: Gärtner Marcus Beyerle aus Ubstadt gilt als geheilt

Anzeige

Er hat es bereits hinter sich: Der Corona-positiv-getestete Gärtner Marcus Beyerle gilt ab sofort als geheilt. Der Ubstadter hatte sich beim Skiurlaub in Ischgl in Tirol angesteckt. Nun liegen zwei Wochen mit Fieber und Husten hinter ihm.

Heute sagt er: „Seit zwei Tagen bin ich fieberfrei, fühle mich wieder ganz gesund.“ Einen Negativtest gibt es nicht. Wer zwei bis drei Tage keine Symptome mehr hat, gilt aber als geheilt. Beyerle ist erleichtert, auch seine zwei ebenfalls erkrankten Ski-Kameraden sind auf dem Weg der Besserung.

Ich bleibe übers Wochenende noch separiert. Marcus Beyerle

„Ich habe schon Gerüchte gehört, dass ich auf der Intensivstation liegen soll“, berichtet Beyerle im Gespräch mit bnn.de. Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil.

Gärtnerei ist nach Corona-Pause schon wieder geöffnet

Beyerle will nun wieder loslegen, seine Gärtnerei ist zwischenzeitlich wieder offen. Nicht zuletzt, weil er dort auch Lebensmittel verkauft, darf er weitermachen. „Ich bleibe aber übers Wochenende noch separiert“, erklärt er. Weder seine Frau noch seine Tochter hätten sich bei ihm angesteckt. Das gleiche Bild bei seinen Kameraden. Ab Montag also greift er wieder an, packt in der Gärtnerei an, die Arbeit geht ja weiter.

Hohe Wahrscheinlichkeit, dass Beyerle nun gegen das Virus immun ist

Ist Beyerle damit jetzt immun? Virologen gehen derzeit davon aus, die Wahrscheinlichkeit sei hoch. Eine hundertprozentige Sicherheit allerdings gibt es nicht. Die Forschung zu dieser Frage läuft weltweit auf Hochtouren.

So hat es Beyerle auch von seinem Arzt gehört. Er gibt dabei zu bedenken: Das Virus kann natürlich auch mutieren.

Beyerle klagt gegen das Bundesland Tirol

Mittlerweile hat Beyerle einen Anwalt eingeschaltet. Immer mehr wird klar: Die Tourismusregion Ischgl und das österreichische Bundesland Tirol scheinen unverantwortlich gehandelt zu haben. Der Skizirkus in Ischgl wurde weitergeführt, obwohl es bereit die ersten Infizierten gegeben hatte. Beyerle will für seinen Ausfall einen Schadensersatz erwirken.

Österreichische Verbraucherschützer haben sich ebenfalls des Themas angenommen, berichtet der Unternehmer. Die ersten Klagen sind auf den Weg gebracht. „Ischgl gilt als Corona-Drehscheibe Europas“, erklärt der Ubstadter Gärtner. „Wir wären nicht hingefahren, wenn wir von diesem Risiko gewusst hätten.“

