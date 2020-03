Coronavirus: Desinfektionsmittel-Diebstähle an Bruchsaler Krankenhaus

Anzeige

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus – und damit auch die Angst vor der Ansteckung in der Region. Die Folgen sind aber nicht nur leergekaufte Supermarktregale. In der Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal wurden Desinfektionsmittel geklaut. Die Angst vor dem Coronavirus in der Region führt aber auch zu Hamsterkäufen auf dem Markt. Den Bürgerempfang hat die Stadt Bruchsal vorsorglich abgesagt.

In den vergangenen Tagen wurden in der Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal aus den Besuchertoiletten Desinfektionsmittel gestohlen. Da alle Kliniken der Regionalen Kliniken Holding (RKH) von Diebstahl betroffen sind, haben die Verantwortlichen am Mittwoch eine Regelung beschlossen. Bis auf weiteres soll kein Desinfektionsmittel mehr in den öffentlichen Toiletten der Krankenhäuser nachgefüllt werden.

Alle Vorträge in RKH-Kliniken abgesagt

Der Pressesprecher der RKH, Alexander Tsongas, sagte: „Wir spüren zwar noch keine Lieferengpässe, wollen aber dem Schwund vorbeugen. Als Alternative reicht es auch, die Hände nach dem Toilettengang gründlich zu waschen.“ Außerdem wurden in den nächsten vier Wochen alle Vorträge der RKH-Kliniken abgesagt.

Vortrag „Gemeinsam gegen Darmkrebs“ fällt flach

Betroffen ist auch die Vortragsveranstaltung des Darmzentrums Bruchsal „Gemeinsam gegen Darmkrebs“ am Mittwoch, 12. März. „Es soll verhindert werden, dass sich neben den Gästen die teilnehmenden Ärzte anstecken, was gerade sehr schlecht wäre“, erläuterte Tsongas.

Bruchsal verschiebt den Bürgerempfang

Zudem beschloss die Stadt am Mittwoch, den Bruchsaler Bürgerempfang auf einen späteren Tag im Jahr zu verschieben. „Im Sinne der Bruchsaler Bürgerinnen und Bürger wollen wir kein leicht vermeidbares Risiko eingehen“, sagte Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. Der Bürgerempfang ist mit über 900 Teilnehmern und etwa 150 Mitwirkenden die größte Indoor-Veranstaltung mit Begegnungscharakter in Bruchsal.

Gesprächsthema Nummer eins auf dem Markt

Auch auf dem Markt in der Innenstadt kommen regelmäßig viele Menschen zusammen. „Ich schnappe häufig Unterhaltungen über das Virus auf. Aber einen Rückgang an Käufern kann ich hier nicht feststellen“, sagte Robin Gerweck, Junior-Chef des Obst- und Gemüsehandels Gerweck. Trotzdem spüre er einen leichten Anstieg beim Verkauf von Kartoffeln, die lange haltbar sind. Dabei sei ein direkter Zusammenhang mit dem Coronavirus denkbar.

Der Marktbesucher Gerhard Barnert gab sich gelassen und betonte: „Ich habe trotz der Corona-Krise kein Problem damit, an öffentliche Orte zu gehen. Hygiene ist wichtig, darauf achtete ich aber schon vor dem Ausbruch.“ Er hat sich zwar ein paar Dosen als Vorrat für den Ernstfall geholt, aber kaufe ansonsten frisch vom Markt ein. Derweil äußerte die Marktbesucherin Kerstin Grobs ebenfalls keine Bedenken. Sie halte die Angst vor dem Virus für übertrieben – anders wäre es, gab sie zu, wenn ein Fall in Bruchsal bekannt würde. „Ich habe bisher nichts auf Vorrat gekauft“, fügte sie hinzu.

Große Nachfrage auch nach Frischwaren

Doch auch auf dem Markt gab es laut Matthias Schneider Hamsterkäufe. „Die Leute haben meine Saucen und Nudeln am vergangenen Wochenende leergekauft. Jetzt scheinen sie aber weitestgehend eingedeckt zu sein“, erklärte der Chef des Geflügelhofs Schneider. Zudem habe er den Eindruck, dass die Menschen nun verstärkt zu Hause kochen. Deshalb bestehe auch eine große Nachfrage nach seinen Frischwaren.