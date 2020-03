Cynora aus Bruchsal will den Stromverbrauch von Smartphones halbieren

Anzeige

Das Bruchsaler Unternehmen Cynora will den Weltmarkt für OLED-Bildschirme aufmischen. Neue hocheffiziente Leuchtmaterialien, sollen den Stromverbrauch von Smartphones deutlich senken. Die südkoreanischen Hersteller Samsung und LG sind mit 25 Millionen Euro an dem badischen Start-up beteiligt.

Es ist eine millionenschwere Wette auf die Zukunft. Mit Wagniskapital verschiedener Investoren haben Michael Bächle und Thomas Baumann ihr Hightech-Unternehmen Cynora aufgebaut und nach zwölf Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit vor wenigen Tagen ihr erstes Produkt vorgestellt: ein weißes Pulver.

Es soll künftig in Handys, Fernsehern und Computerbildschirmen stecken und dafür sorgen, dass diese rund 15 Prozent weniger Energie verbrauchen. Das sei erst der Anfang, verspricht „Chief Science Officer“ Baumann. „Unser Ziel ist es, die Effizienz weiter zu steigern, damit Displays 50 Prozent weniger Energie benötigen. Ein geladener Handyakku würde dann doppelt so lange halten.“

Kein Wunder, dass sich die großen Smartphonehersteller aus Südkorea, Samsung und LG, für das Start-up aus Bruchsal interessierten. Sie haben 2017 zusammen 25 Millionen Euro in Cynora investiert und sind seitdem an dem Unternehmen beteiligt.

Das weiße Pulver aus den Cynora-Laboren ist ein Leuchtfarbstoff. Wenn Strom fließt, erzeugt er blaues Licht. In den koreanischen Fabriken sollen daraus Leuchtdioden, sogenannte LED, werden, die zusammen mit roten und grünen Pixeln ein vielfarbiges Bild ergeben. Die Technik nennt sich OLED, organische Leuchtdioden.

Erst wollten die Gründer Solarzellen entwickeln

2008 steckte die OLED-Technik noch ganz am Anfang. „Es war nicht abzusehen, ob sie sich auf breiter Front durchsetzt“, sagt Baumann. Dennoch entschied sich der promovierte Chemiker gemeinsam mit Bächle und einem dritten Partner, der noch als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt ist, auf diese Technik zu setzen. Sie gründeten Cynora damals am KIT in Karlsruhe. Ursprünglich wollten sie neue Materialien für effizientere Solarzellen entwickeln. Doch dann kamen sie auf die umgekehrte Idee: statt Sonnenlicht in Strom umzuwandeln, Strom in Licht.

2013 zog das junge Unternehmen nach Bruchsal. Der Netzwerkausrüster Nokia-Siemens hatte dort gerade erst seinen Standort aufgegeben. Platz gab es daher genug. Inzwischen beschäftigt Cynora auf knapp 5.000 Quadratmetern 124 Mitarbeiter.

Deutlich mehr sollen es erstmal nicht werden. „Der Standort bietet Platz für 150 bis 160 Leute. Das entspricht unseren Bedürfnissen der nächsten Jahre“, sagt Michael Bächle, der für das operative Geschäft zuständig ist. Eine eigene Produktion wollen die Cynora-Chefs nicht aufbauen. Die in Bruchsal entwickelten Materialien sollen von anderen Chemiefirmen hergestellt werden. „Wir arbeiten mit Partnern in Deutschland und Europa zusammen“, sagt Bächle ohne konkrete Namen zu nennen.

Die drei Gründer halten noch Minderheitsanteile an der Cynora GmbH. Hauptgesellschafter sind die Investoren aus der Schweiz, Deutschland, Südkorea und den USA. „Uns wurde schnell klar, dass wir viel Kapital und einen langen Atem brauchen“, erklärt Bächle. Verdient haben die Investoren daran bisher noch nichts. Erst jetzt, mit dem ersten Produkt, das Cynora auf den Markt bringt, kann sich das ändern. Ob die Millionenwette wirklich aufgeht, muss sich noch zeigen.

Wettlauf mit Konkurrenten aus Japan

Konkurrenz gibt es: Das japanische Unternehmen Kyulux arbeitet an einer ähnlichen OLED-Technik und hat ebenfalls Millionenkapital von Samsung und LG erhalten. „Das war für uns ein Ansporn, die Produktentwicklung zu beschleunigen“, sagt Baumann. „Wir haben unsere Anstrengungen erhöht, um uns möglichst früh am Markt durchzusetzen.“

Im Mai bekamen die Bruchsaler Verstärkung aus dem Silicon Valley. Der kalifornische Manager Adam Kablanian ist seitdem Vorsitzender der Geschäftsführung. Er hat Erfahrung mit innovativen Technikfirmen und soll bei der weiteren Unternehmensentwicklung helfen.

Strebt Cynora eines Tages gar an die Börse? „Für einen Börsengang brauchen wir stabile Umsätze“, antwortet Bächle. „Wir bringen nun unser erstes Produkt auf den Markt. Sobald wir mit einem zweiten Produkt so weit sind, können wir uns dieser Fragestellung widmen.“

Gearbeitet wird an den weiteren Produkten bereits auf Hochtouren. „Als nächstes werden wir hocheffiziente Lösungen für Grün und Blau anbieten“, verspricht Baumann. Dieses noch bessere Blau soll dann die Laufzeiten der Handyakkus nochmals verdoppeln.