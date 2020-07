Anzeige

Bruchsal steht jetzt mitten in Afghanistan. Den symbolischen Gruß der Stadt Bruchsal an die Soldaten des ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ habe man mit Freude in Empfang genommen, teilt der Kommandeur des Unterstützungsbataillons Resolute Support mit.

Als ein Stück Heimat hatte der Bruchsaler Bürgermeister Andreas Glaser ein Original-Ortsschild übergeben, welches umgehend ins Einsatzland versandt wurde. Dieses Zeichen der Wertschätzung der Stadt Bruchsal wurde umgehend, nach dessen Ankunft, neben dem Wappen des Unterstützungsbataillons Resolute Support aufgestellt.

Oberstleutnant Maik Erb, Kommandeur des ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ und Kommandeur des Unterstützungsbataillons Resolute Support in Afghanistan, und sein „Spieß“ bedanken sich, stellvertretend für alle Bruchsaler Soldaten bei Bürgermeister Andreas Glaser.

Grüße in die Heimat

Man wünsche den daheim gebliebenen Soldaten und den Bruchsalern alles Gute, viel Kraft, teilt Erb vom Einsatzort in Afghanistan mit. Das etwa 800 Soldaten starke Abwehrbataillon ist in der Speidel-Kaserne in Bruchsal stationiert. Es bestehen auch Patenschaften aus Forst, Helmsheim, Karlsdorf-Neuthard und Staffort.

