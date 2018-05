Das Maibaum-Malheur von Büchenau

Von Martin Heintzen

Der Mai ist gekommen, und die Bäume schlagen aus. Oder brechen, wie in Büchenau bei der Anlieferung geschehen, einfach ab. Der Umzug mit dem wohl kleinsten Maibaum der Region durch den Bruchsaler Ortsteil hat dennoch und unter lautem Getöse der Büchenauer Guggemusiker und in Begleitung der Jugendfeuerwehr stattgefunden.

Der Kranz blieb am Boden liegen

Die kräftigen Mannsbilder der Bürgerwehr trugen locker zu zweit den auf etwa vier Meter verkürzten Maibaum durch die Straße. Symbolisch wurde er auf dem Dorfplatz in die vorgesehene Bodenhülse gesteckt. Der bunte Kranz blieb allerdings am Boden liegen, statt in 18 Metern, weit oben in luftiger Höhe, zu baumeln. Warum der Büchenauer Baum abgebrochen ist, dazu konnte selbst der anwesende Förster keine Aussage treffen.

Trotzdem Fassanstich

Aber alles kein Grund für schlechte Laune der vielen Besuchern beim anschließenden Fassanstich durch Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick und der Maifeier mit Livemusik auf dem Vereinsgelände des Kleintierzuchtvereins.

Nach BNN-Informationen wird der abgebrochenen Baum am Mittwoch durch einen anderen ersetzt. Und: Vielleicht Glück im Unglück: Der Wind der vergangenen Stunden hätte den offenbar „angeschlagenen“ Baum auch zum Brechen bringen können, als er bereits in der Hülse stand. Und das hätte dann richtig gefährlich werden können.