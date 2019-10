Bruchsaler erinnern sich an die Ankunft Hunderter DDR-Flüchtlinge im Oktober 1989

Anzeige

Unvergessen sind die aufregenden Tage im Oktober 1989 in Bruchsal: Viele Leser erinnern sich noch gut an die aufregende Zeit, als quasi über Nacht Hunderte DDR-Bürger in eilends eingerichtete Flüchtlingslager gebracht wurden.

Verschlüsselte Botschaften

Heike Wähner etwa berichtet: „Ich war bei der Ankunft des ersten Zuges zur Begrüßung am Bahnhof und habe mich um ein junges Paar mit dem jüngsten Säugling bis zur Abfahrt des Busses gekümmert.“ Den dreien hat sie auch bei der Wohnungssuche geholfen und bei der Suche nach einer Beschäftigung. „Später waren wir sogar Trauzeugen.“

Für verschlüsselte Botschaften in den Osten war ihr Mann Manfred zuständig, berichtet Wähner: Den Angehörigen in der DDR habe man Gewissheit verschafft, dass „Tante Anna alles erledigt“ habe. Außerdem hat er sich um die später nach Flehingen verlegten Flüchtlinge gekümmert. „Als am 6. November nachts um drei Uhr der zweite Zug mit 679 DDRlern eintraf, waren wir selbstverständlich wieder am Bahnhof“, so Wähner.

„Ihr seid frei“

1989 war Kai Kade Soldat in der Eichelbergkaserne in Bruchsal. Die Dragoner-Kaserne wurde mit Flüchtlingen belegt. Und da es sich um eine Kaserne handelte, musste diese „bewacht“ werden, berichtet Kade der Rundschau. „Es war interessant, da man so bestaunt wurde. Ein wenig Unsicherheit der Ankömmlinge war zu spüren.“ Einige fragten, was sie vorzeigen müssen, um die Kaserne zu verlassen. Nichts mussten sie vorzeigen. Sie waren frei.“ Kade erntete ungläubige Blicke.

Geldschein als Erinnerung

„Als noch junger Sanitäter war ich mit meiner Bereitschaft des DRK Untergrombach zur Betreuung der Prager Flüchtlinge eingesetzt“, berichtet Bruchsals heutiger Hauptamtsleiter Wolfgang Müller. „Mit meiner Frau, ebenfalls DRK-Sanitäterin, sprachen wir intensiv mit zwei jungen Männern, die alles, ihre Familien, ihre Freunde, Bekannten, Arbeitsplätze, zurückgelassen hatten, um der Unfreiheit des DDR-Staates zu entkommen.“

Keiner von ihnen konnte ahnen, dass die Mauer schon bald Geschichte sein wird. „Der Drang nach Freiheit war bei diesen Männern so groß, dass sie auf alles verzichtet haben, ohne zu wissen, was die Zukunft bringen würde. Kaum ein anderes Erlebnis hat bei mir einen tieferen Eindruck hinterlassen, als die Begegnung, die Berichte und Emotionen der ersten ostdeutschen Flüchtlinge in Bruchsal“, so Müller.

Mangels Westgeld bekamen die Flüchtlinge von Müllers Zigaretten mitgebracht. Sie „bezahlten“ diese mit einem 20-Mark-Schein der DDR und erzählten dabei, dass viele Ausreisende das DDR-Geld bei der Grenzüberfahrt den Grenzern vor die Füße geworfen haben, ebenfalls nicht ahnend, dass dieses vermeintlich wertlose Papier einmal umgetauscht werden könnte. „Den 20-Mark-Schein trage ich seit 30 Jahre noch immer als Erinnerung an diesen Tag in meiner Geldbörse“, so Müller.

Tragisches Ende

Auch Roland Kneis erinnert sich: „Damals hatte die CDU Bruchsaler Familien aufgerufen, Patenschaften für die Ankömmlinge zu übernehmen.“ Seine Frau Reinhilde und er betreuten unter anderem einen allein reisenden Mann. Er war sehr nett, Familie Kneis lud ihn auch mal zum Pizzaessen zu sich nach Hause ein.

Auffallend war, dass er im Gespräch die DDR eher verherrlicht hat, erinnert sich Reinhilde Kneis – ungewöhnlich für einen DDR-Flüchtling. Später dann die Erklärung: Der Mann offenbarte sich ihr gegenüber als Stasi-Spitzel. Im Westen erst einmal angekommen, stand aber offenbar bald sein Entschluss fest, hier zu bleiben und Freundin samt Kind nachzuholen.

Kurz nachdem er Job und Wohnung gefunden hat, stand es in der Zeitung: Man hatte eine verbrannte Leiche an der Autobahnausfahrt gefunden. Es war dieser Mann. Die Polizei ging von Selbstmord aus. Reinhilde Kneis glaubt bis heute nicht daran. Sie denkt, seine Abkehr von der DDR habe dem Stasi-Mann im Westen das Leben gekostet.